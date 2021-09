Die Regel außer Kraft gesetzt: Cristiano Ronaldo bekommt doch noch "seine" Rückennummer 7

Regeln hin oder her: Was nicht passt, wird für Cristiano Ronaldo eben passend gemacht. Denn obwohl die Rückennummer 7 bei Manchester United schon vergeben gewesen ist, darf sie nun doch von CR7 höchstpersönlich übernommen werden. Und der Portugiese weiß, bei wem er sich zu bedanken hat.

Obwohl Edinson Cavani von Manchester United in dieser Premier-League-Saison mit der Rückennummer 7 gemeldet worden ist und sogar schon auf einen Einsatz mit eben dieser kommt, haben die Red Devils am Donnerstagabend das verkündet, was gemeinhin ohnehin erwartet worden ist: Neuzugang und Rückkehrer Cristiano Ronaldo wird "seine" Zahl zurückerhalten.

Dafür weicht der Uruguayer mit dem Spitznamen "El Matador" auf die für ihn auch in der Nationalmannschaft übliche 21 aus. Diese Zahl ist wiederum nur frei, weil ManUnited in diesem Transferfenster Daniel James an Leeds United abgegeben hat.



"Ein großes Dankeschön an Edi"

Die 7 hat im roten Teil Manchesters schon immer eine besondere Bedeutung, ist sie in der Geschichte doch schon von anderen Größen wie George Best, Bryan Robson, Eric Cantona oder David Beckham getragen worden. Außerdem steckt sie seit vielen, vielen Jahren auch schon in der Marke Cristiano Ronaldo, wie das allseits bekannte Kürzel CR7 widerspiegelt.



Der portugiesische Nationalspieler, der erst am Mittwoch mit einem späten Doppelpack mal wieder Geschichte geschrieben hat und vorzeitig zu seinem neuen, alten Klub in Manchester reisen darf, bedankt sich in jedem Fall artig beim abgebenden Cavani. "Ich war mir nicht sicher, ob es möglich sein würde, das Trikot mit der Nummer 7 wieder zu bekommen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle Edi ein großes Dankeschön für diese unglaubliche Geste aussprechen."