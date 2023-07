"Die Raute überall dabei": HSV läuft auswärts in Hellblau auf

Der Hamburger SV hat am Freitag sein Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 vorgestellt. In der kommenden Spielzeit setzt der Zweitligist auf ein deutlich helleres Blau als zuvor - und auf die Raute.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Bundesliga geht der Hamburger SV ab Ende Juli in seine sechste Zweitliga-Saison. Begleitet von tausenden Anhängern hatte der Traditionsverein aus der Hansestadt mit 30 Punkten aus 17 Spielen in der vergangenen Saison bereits die beste Auswärtsbilanz aller Zweitligisten. In der Spielzeit 2023/24 setzt der Klub aber erst einmal auf andere farbliche Akzente bei seinen Auswärtsjerseys.

"Zigtausende Fans unterstützen die Rothosen leidenschaftlich, ganz egal, wie weit die Reise sein mag. Mit dem neuen Auswärtstrikot färben sie die Stadien von nun an in Hellblau. Dabei ziehen sich die Rauten durch das Trikot wie die HSV-Fans durch die Städte der Fußballwelt", erklärten die Hamburger in einer Pressemitteilung am Freitag.

"Überall dabei": Neues Trikot mit Rauten gemustert

Das überwiegend in hellblau gehaltene Trikot von Ausrüster Adidas kommt dabei neben weißen Schulterstreifen mit einem dunkelblauen Streifen am Kragen und an den Ärmeln daher. Dazu sollen die Hamburger dunkelblaue Hosen sowie hellblaue Stutzen tragen.

Das Motto "HSV ALL THE WAY!" will der Klub durch in das Trikot eingearbeitete Rauten besonders unterstreichen: "Die Anhänger der Rothosen tragen die Raute nicht nur auf den Trikots, sondern auch im Herzen. Und mit dem neuen Auswärtstrikot ist die Raute überall dabei."

Nach dem Saisonauftakt gegen Schalke am 28. Juli (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte das neue Trikot dann womöglich am Sonntag, 6. August (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), im Karlsruher Wildpark das erste Mal in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen.