Die Qualitätsfrage beim FC Bayern

Die Reaktion auf die Klatsche in Frankfurt folgte prompt: Bayern gewinnt in Manchester - und hat gleich das nächste Schlagerspiel zu Hause gegen Stuttgart vor der Brust. Sind die Bayern für ihre großen Ziele gut genug?

Forsberg: Abschiedsspiel einer RB-Legende

Er gilt in Leipzig schon als Legende. Im Winter wird Emil Forsberg, seit neun Jahren im Klub und 2016 mit RB in die Bundesliga aufgestiegen, in die USA wechseln. Heißt: Am Wochenende bestreitet er sein letztes Heimspiel.

Unions angespannte Zukunftspläne

Für Union hat es nicht gereicht. Die Champions League erwies sich für die Berliner als eine Nummer zu groß. In der Liga stecken die Köpenicker im Abstiegskampf. Die Zukunft ist schwer zu planen, ein neuer personeller Umbruch steht bevor.