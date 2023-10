Die Probleme in Bayerns Abwehr - und wer profitiert

In der Abwehr bleiben Thomas Tuchel aktuell nicht viele Optionen. Das ist nicht für jeden Bayern-Profi ein Nachteil.

Vielleicht werden sich am Freitagmittag um 13 Uhr ein paar Fans des FC Bayern für das Länderspiel zwischen Südkorea und Tunesien interessieren. Immerhin ist davon auszugehen, dass beim Team von Trainer Jürgen Klinsmann Min-Jae Kim in der Abwehr auflaufen wird. Und diesem Kim sollte sowohl in diesem als auch im nächsten Länderspiel gegen Vietnam lieber nichts passieren.

Daheim in München nämlich häuften sich zuletzt die Probleme, ganz besonders im Abwehrzentrum. Zwar ließen Matthijs de Ligt (eine Hälfte lang), Dayot Upamecano und Kim in den vergangenen beiden Heimspielen gegen Bochum (7:0) und Freiburg (3:0) nicht eine einzige Torchance des Gegners zu, Stand jetzt steht von diesem Trio aber nur noch Kim gesund zur Verfügung - und sonst kein weiterer Innenverteidiger.

Hoeneß reagiert auf Tuchel

"Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben - nur Nationalspieler -, dann haben wir keinen dünnen Kader", bekräftigt Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß am Donnerstag im Interview mit "RTL/ntv" und reagiert damit verspätet auf die Aussage von Thomas Tuchel, der nach dem verpatzten Deadline-Day einen "dünnen Kader" beim Rekordmeister bemängelt hatte. Und sich aktuell bestätigt sehen darf.

Natürlich kann er sich in der Offensive zwischen Jamal Musiala und Thomas Müller entscheiden, zwischen Kingsley Coman oder Mathys Tel. Und zeitnah wird nach seinem Unterarmbruch auch Serge Gnabry zurückkehren, der Nationalspieler absolviert bereits wieder erste Laufeinheiten.

In der Abwehr drückt der Schuh gewaltig

In der Abwehr jedoch drückt der Schuh gewaltig, was nicht zuletzt das Pokalspiel in Münster (3:0) gezeigt hat, als gleich alle drei Innenverteidiger genau wie Nachwuchshoffnung Tarek Buchmann gefehlt hatten. Das Eigengewächs befindet sich nach einem Muskelbündelriss ebenso im Aufbautraining wie de Ligt, der am Donnerstag im Einzeltraining mit Fitnesscoach Prof. Dr. Holger Broich wieder den Ball dazu nahm.

Im Winter, versichert Hoeneß derweil, werde es keine "Transferoffensive" geben, stattdessen bekämen weiter Eigengewächse eine Chance. Wie Frans Krätzig, der die Sommervorbereitung genutzt, einen Profivertrag unterschrieben und zuletzt mehrere Spiele gemacht hat. Der 20-jährige Linksverteidiger, in Münster auch in der Offensive eingesetzt, "wäre niemals zum Einsatz gekommen", wenn mehrere Spieler verpflichtet worden wären, wie Hoeneß glaubt. "Und wahrscheinlich hätte seine Karriere beim FC Bayern gar nicht stattgefunden."

Jetzt profitiert Krätzig von der dünnen Personaldecke und darf sich Chancen auf weitere Einsätze bei den Profis ausrechnen. De Ligt bleiben derweil noch neun Tage bis zum Auswärtsspiel in Mainz, um die Schmerzen im Knie zu überwinden und die Matchfitness wiederzuerlangen.