Die Probleme für und mit Sommer - und was das mit Schmeichel zu tun hat

Es passt nicht so recht zwischen ihm und dem FC Bayern. Yann Sommer wurde als Wunschlösung geholt und mit einem Vertrag über zweieinhalb Jahre ausgestattet. Das hatte wohl mehrere Gründe.

Bis zur 65. Minute führten die Bayern beim Gastspiel am Samstag in Mainz. Zwar inspirationslos, aber nicht unverdient. Dann kam der Ausgleich - und mit ihm fielen die Münchner in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Dafür, dass vom deutschen Rekordmeister keine Reaktion mehr folgte auf das 1:1, kann Yann Sommer nichts. Dass allerdings der zwischenzeitliche Ausgleich fiel sehr wohl. Mit seinem erneuten Fehler trug der Keeper, wie schon im Hinspiel gegen Manchester City (0:3) mit großem Anteil zur Niederlage bei.

Ihm die alleinige Schuld zuzuschieben, wäre nicht fair, verhält sich doch auch das restliche Team nicht ansatzweise nach den Vorstellungen einer Bayern-Mannschaft. Trotzdem sind die Gegentore, die zum Ausgleich oder zum Rückstand führen, besonders schmerzhaft und ärgerlich, da sie zur ohnehin vorhandenen Verunsicherung beitragen.

Schmeichel hätte für sechs Monate unterschrieben - Ist die Tür für Nübel zu?

Sommer galt als Wunschtorhüter für die Vertretung von Manuel Neuer, nachdem sich der Münchner Kapitän im Winter schwer verletzt hatte. Ganz einig waren sich die Verantwortlichen beim FC Bayern, was die Verpflichtung des Schweizers betrifft, jedoch nicht. Wie der kicker erfuhr waren die Münchner bei Kasper Schmeichel schon sehr weit, sie wollten ihm ein unterschriftsreifes Angebot vorlegen. Der Keeper von Nizza wäre sofort bereit gewesen, an die Säbener Straße zu wechseln. Für ein halbes Jahr - also genau der prognostizierten Ausfallzeit von Neuer.

Ex-Trainer Julian Nagelsmann aber wollte unbedingt einen deutschsprachigen Torhüter und genau wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Torwart, der länger als nur für sechs Monate unterschreibt. Weil sie kein Vertrauen in die Rückkehr von Neuer hatten? Oder weil damit die Tür für Alexander Nübel, der nach der Saison von seiner Leihe zu Monaco nach München zurückkehren könnte und an dessen Qualität es in der Führungsetage ohnehin Zweifel gibt, geschlossen wäre? Oder weil man bei Sommer auf die fußballerische Komponente hoffte?

Ein Torwartwechsel von Sommer zu Ulreich wäre keine Überraschung

Rückblickend wäre ein Keeper mit starken Reflexen auf der Linie, was Schmeichel auszeichnet, gewiss nicht die schlechtere Variante gewesen. Wäre. Das Vertrauen der Mitspieler in Sommer, der einen Vertrag bis 2025 hat, jedenfalls, so meinen die TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann, ist verloren gegangenen. Fraglich, was das für den Endspurt im Meisterrennen für die zweitplatzierten Münchner bedeutet. Ein Torwartwechsel von Sommer zu Sven Ulreich, den die Mannschaft lange kennt, wäre keine Riesenüberraschung.

Bei Neuers Rückkehr: Sommers EM in Gefahr?

Neuer befindet sich bei seiner Reha nach wie vor total im Soll. Er arbeitet täglich an seinem Comeback, ist aufgrund des Fortschritts sehr zuversichtlich, den von ihm angepeilten Zeitpunkt seiner Rückkehr zur Vorbereitung auf die kommende Saison einhalten zu können. Auch die Mitspieler kriegen mit, dass Neuer absolut positiv gestimmt seine Situation bewältigt. Und unter Trainer Thomas Tuchel, sofern alles nach Plan läuft, wieder als Nummer 1 zwischen den Pfosten stehen soll.

Das jedoch wäre das nächste Problem für Keeper Sommer. Müsste der Schweizer auf der Bank Platz nehmen, wäre für ihn die Europameisterschaft als Nummer 1 der Schweiz in Gefahr - denn Gregor Kobel, sein Konkurrent, dürfte dann bei Borussia Dortmund mehr Spielpraxis erlangen.