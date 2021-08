Die Preußen wollen zurück in Liga Drei

Nach einer starken Rückrunde in der vergangenen Saison sowie einer ungeschlagenen Vorbereitung gilt der SCP als Aufstiegsfavorit in der Regionalliga West. Coach Sascha Hildmann und Top-Torjäger Alexander Langlitz äußern sich zu den großen Zielen für 2021/22.

Will in die Dritte Liga zurückkehren: Alexander Langlitz vom SC Preußen Münster. imago images/Noah Wedel

Ob Preußen Münster im DFB-Pokal eine Runde weiter ist, ist noch offen. Das Spiel endete 1:3, doch der Verein hat aufgrund eines Wechselfehlers von VfL-Trainer van Bommel Protest eingelegt. Was jedoch klar ist, das ist der Saisonstart der Regionalliga West am kommenden Wochenende. Hier gilt der SCP als Aufstiegsanwärter: Nur zwei Niederlagen in der Rückrunde 2020/21, fast keine schwerwiegenden Abgänge in der Transferphase und einwandfreie Testspielergebnisse kann Münster vorweisen. Fast jeder West-Trainer nannte den Klub in der kicker-Umfrage als Favoriten.

Die Form in der Saisonvorbereitung sei erstaunlich gewesen, wie Angreifer Langlitz, der zuletzt Top-Torjäger der Mannschaft war (12 Treffer), erklärt: "Wir haben kaum Eingewöhnungszeit gebraucht, weil so viele Jungs aus der vergangenen Saison einfach weiter dabei sind." Er wisse aber auch, dass sein Team beweisen müsse, wie es sich nach der kleinen Pause weiterentwickelt hat. Darauf gibt es bereits Hinweise, nämlich die Siege gegen die Drittligisten MSV Duisburg (3:2) sowie Dortmund II (2:1).

Die Elf von Coach Hildmann hat eine passende Formation gefunden: Das 4-3-3-System. Noch dazu bringen einige Spieler wie Torhüter Schulze Niehues, Kapitän Schauerte, Abwehrchef Scherder, Mittelfeldspieler Daube sowie Angreifer Gerrit Wegkamp höherklassige Erfahrung mit. Thiel und Deters, die Neuzugänge, kamen vom Drittligisten VfB Lübeck und zudem stehen im Kader Talente wie Remberg, Hoffmeier oder Bindemann.

Allein die Abwehr benötigt Verstärkung

"Wir haben vorne einige Möglichkeiten und auf den Achter-Positionen einen großen Konkurrenzkampf", freut sich Cheftrainer Hildmann über seine Mannschaft. Was nach dem Weggang der zweiten Reihe noch fehlt, ist die Breite im Team. In der Defensive bräuchte es noch den ein oder anderen Neuzugang.

Mitaufstiegsfavorit ist beispielsweise Rot-Weiss Essen. Ob die Preußen nach zwei Regionalliga-Spielzeiten in die 3. Liga zurückkehren, wird auch von der Konstanz von RWE und weiteren Titelanwärtern abhängig sein. Diesmal benötigt Münster eine bessere Punktausbeute als vergangene Saison, in der sie Dritter wurden. Die Erkenntnisgewinne der vergangenen Monate könnten im Meisterschafts-Rennen Gold wert sein, so denken zumindest Spieler wie Verantwortliche.

Offensivmann Langlitz geht mit dem Druck auf die Münsteraner Elf ganz pragmatisch um. Ein Verein wie Preußen Münster sei ohnehin in fast allen Spielen Favorit, meint der 30-Jährige. Der Verein hat große Ziele für die kommende Spielzeit. "Diesen Anspruch müssen wir sowieso immer haben. Insofern spielt die externe Erwartungshaltung keine Rolle."