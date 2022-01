Die Presse feiert "übermenschlichen" Nadal: "Du bist jetzt unsterblich"

Die internationalen Presse verneigt sich am Montag vor Rafael Nadal und erhebt den Mallorquiner zum neuen Tennis-Gott. Er sei mehrmals wiederauferstanden und habe die Gesetze der Zeit gebrochen. Die Pressestimmen zum historischen Triumph.

SPANIEN

Marca: "Tennislegende Don Rafael Nadal. Wenn sie dir sagen, es ist unmöglich, dann denk' an Rafa. Rafael Nadal schreibt wieder mal Geschichte und eine der brillantesten Episoden des Sports. Er krönt sich zum besten Tennisspieler der Geschichte. So eine Aufholjagd kann nur eine Legende bewerkstelligen. Nadal sollte als Adjektiv für solche Großtaten benutzt werden. Rafa, in diesen schweren Zeiten versüßt du uns das Leben mit solchen Heldentaten."

AS: "Du bist jetzt unsterblich. Das Tennis hat einen neuen Gott. Nadal ist der Allergrößte. Seine Hartnäckigkeit und sein Kampfgeist mit seinen 35 Jahren sind bewundernswert. Nadal tritt in den Klub der Legenden ein: Phelps, Pele, Brady, Merckx..... Wir wurden Zeugen eines der größten Sportmomente der Geschichte."

Sport: "Nadal schreibt Geschichte auf die epischste Art und Weise. Nadal betritt den Olymp des Sports, weit über das Tennis hinaus. Nadal hat wieder mal bewiesen was für ein Mentalitätsmonster er ist."

El Mundo Deportivo: "Er ist ein übermenschlicher Sportler. Mit 35 Jahren trägt sich Rafa Nadal in das Goldene Buch des Tennis ein. Niemand kann jetzt die Meriten des Mallorquiners infrage stellen. Was für ein Spiel, dramatisch, unvergessen. Sein Kampfes- und Siegeswillen steckt in seiner DNA. Nadal war nahe am Kollaps, doch er hat dieses Besondere, das nur Legenden vorweisen können."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Unendlichkeit, öffne deine Arme und empfange Rafael Nadal, den Helden ohne Grenzen, der Epochen durchquert, den Abgrund zu erreichen scheint und dann wieder aufersteht. Tausendmal ist der von Verletzungen geplagte Nadal gestürzt, und tausendmal ist er wiederauferstanden. Dabei hat er die Gesetze der Zeit gebrochen."

Corriere dello Sport: "Nadal ist zur lebenden Legende geworden. Mit seiner Kriegermentalität, seiner Strategie und Taktik hat er als einziger 21 Grand Slams erobert. Nadals Triumph ist eine Lehre und eine Aufforderung, nicht aufzugeben, sich jedes Mal immer mehr anzustrengen."

Tuttosport: "Der zeitlose Nadal schreibt Geschichte. Mit einer unglaublichen psycho-physischen Kraft schafft er ein Wunder aus Energie und Durchhaltevermögen."

Corriere della Sera: "Der von unzähligen Verletzungen geplagte Nadal siegt mit der Freude eines Kindes, das im Garten spielt. In fünf Stunden versenkt er einen um zehn Jahren jüngeren Rivalen und wird zum König des Tennis-Olymps."

ENGLAND

i News: "Wizard of Oz - mit einem titanischen Triumph lässt Nadal Djokovic und Federer hinter sich. Er bewies, dass noch viel Leben in der Goldenen Generation steckt, als er nach einem verlorenen Tiebreak im zweiten Satz mit einer der ruhigsten Leistungen seiner zwei Jahrzehnte währenden Karriere zurückschlug."

The Times: "Rafael Nadal schreibt Geschichte mit einem Comeback für die Ewigkeit. Er überwindet die Mauern des Zweifels und zeigt uns die Kraft des wahren Glaubens."

The Sun: "Rafa Nadal erlangt sportliche Unsterblichkeit, nachdem er sich vom Rande des Abgrunds zurück kämpfte. Der 35-Jährige hat möglicherweise die Diskussion ein für alle Mal beendet, dass er der beste Spieler der Goldenen Generation ist."

Guardian: "Rafael Nadals Körper mag knirschen, aber sein Verlangen bleibt ungebrochen. Er zeigte sich von seiner besten Seite und es könnten trotz seiner Verletzungsmisere noch mehr Grand-Slam-Titel werden."

FRANKREICH

L'Equipe: "Der Marsianer. Phänomenaler Nadal. Nach einem über fünfstündigen Duell stürzte er Medwedew und eroberte sein 21. Major, ein absoluter Rekord."

Le Figaro: "Rafael Nadal, der rostfreie Rekordhalter. Er hat die Tenniswelt wieder einmal verblüfft. Angefangen bei ihm selbst."