Die Pokal-Vorgeschichte: Rose erwartet eine "Atmosphäre, die noch einen Tick heißer" ist

Am Dienstagabend hat RB Leipzig mit einem 5:1 in Freiburg das Ticket für das Pokalfinale gelöst, nur vier Tage später kehren die Sachsen an den Schauplatz des Endspiel-Einzugs zurück. Schon jetzt stellt sich Trainer Marco Rose auf eine Stimmung ein, die "mit der Vorgeschichte vielleicht noch einen Tick heißer" wird.

Es ist ein Duell, das vorentscheidenden Charakter haben könnte. Verliert Leipzig am Samstagnachmittag in Freiburg, so hätte RB bei nur noch drei ausstehenden Bundesligaspielen fünf Punkte Rückstand auf den Sportclub und einen Champions-League-Platz. Die Elf von Trainer Marco Rose darf sich also keine Niederlage erlauben - das alleine ist es allerdings nicht, was die 90 Minuten derart brisant macht.

Beim 5:1 am Dienstagabend hatten 33.300 Fans für eine aufgeladene und durchaus hitzige Atmosphäre gesorgt. Der Tiefpunkt dann in Minute 71, als André Silva mit einer Münze am Kopf getroffen wurde und einige Freiburger Fans über den Zaun kletterten und den Innenraum betraten. Unmittelbar nach dem Spiel verurteilten die Verantwortlichen die Vorfälle, am Freitag nannten sie sie noch einmal "deutliche Grenzüberschreitungen beziehungsweise Gewalttaten, die in unserem Stadion nichts zu suchen haben und die wir als Verein nicht hinnehmen".

Denn: "Das Werfen von Bechern, Feuerzeugen, Münzen oder anderen Gegenständen kann nicht nur zu erheblichen Konsequenzen für den Sport-Club führen, bis hin zu einem Spielabbruch - es werden vor allem zahlreiche Personen in ihrer Gesundheit gefährdet."

Rose: "André hatte eine kleine Beule"

Beim Pokalspiel war es in Person von Silva ein Leipziger Spieler, der eine Verletzung davontrug. Nun gab RB-Trainer Marco Rose Entwarnung. "Es ist zum Glück nichts passiert. André hatte eine kleine Beule, die jetzt auch wieder abgeklungen ist", sagte der 46-Jährige und wiederholte noch einmal seine Aussagen, die er bereits am Dienstagabend bei der Pressekonferenz nach dem Spiel getätigt hatte: "Dass du ein paar Leute dabei hast, die du nicht gebrauchen kannst, gehört zu einem Fußballspiel leider auch mal dazu." Was aber bedeuten die Vorfälle aus dem Pokalduell für das Wiedersehen an diesem Samstag?

"Es wird wieder eine heiße Atmosphäre werden - mit der Vorgeschichte vielleicht auch noch einen Tick heißer", entgegnete Rose und ergänzte dann noch im Rückblick auf Dienstag: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich meine Mannschaft hat anstecken lassen. Wir waren fokussiert. Wir sind bei uns geblieben, wir haben unsere Leistung auf den Platz gebracht - und wir werden uns auch morgen nicht beeindrucken lassen."