Die Playoffs im Fokus: Oilers verstärken sich mit Corey Perry

Die Edmonton Oilers, die derzeit eine historische Siegesserie in der NHL durchlaufen, stellten am Montag einen prominenten Neuzugang vor: Corey Perry unterschrieb bei den Kanadiern einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der Angreifer unterschrieb teamfreundlich für 775,000 Dollar und damit nahe des Liga-Minimuns in der NHL. Durch Bonus-Zahlungen - weitere 225,000 Dollar werden bereits nach zehn absolvierten Spielen fällig - sowie weiteren möglichen Boni in den Playoffs, könnte Perry maximal auf 1,1 Millionen Dollar kommen.

Der bereits 38-Jährige war nach 16 Spielen für die Chicago Blackhawks, bei denen er erst im Sommer angeheuert hatte, nach einem Vorfall auf einer Auswärtsreise fristlos entlassen worden. Die genauen Umstände, die zu der Trennung führten, blieben unklar. In einem öffentlich gemachten Statement hatte Perry selbst über psychische Probleme sowie Alkoholprobleme gesprochen, bei denen er nun professionelle Hilfe erhalte.

Perry holte grünes Licht vom Commissioner ein

Der Einigung mit Edmonton vorangegangen sei zudem ein von Perry initiiertes Gespräch zwischen ihm, seinem Agenten Pat Morris sowie NHL-Commissioner Gary Bettman, der sich einer Rückkehr Perrys in die NHL nur rund zwei Monate nach den Vorkommnissen in Chicago nicht in den Weg stellte.

Perry ist einer der hochdekoriertesten Stürmer seiner Zeit und ist nach einem Stanley-Cup-Sieg mit den Anaheim Ducks (2007), zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen mit Kanada (2010, 2014) sowie einer gewonnen Weltmeisterschaft (2016) Mitglied im "Triple Gold Club". Dazu gewann Perry mit Kanada auch den World Cup 2017. Individuell erhielt er unter anderem 2010/11 die Hart Trophy als MVP der Hauptrunde.

Holland: "So einen Spielertypen will jedes Team"

Auch wenn seine Punkteausbeute mit den Jahren abnahm, zeigte sich Perry bis zuletzt in Chicago, als er auf neun Scorerpunkte kam, noch produktiv. Der Rechtsschütze gilt als äußerst ehrgeizig und geht Gegenspielern mit aggressiver Spielweise regelmäßig unter die Haut. Eine Qualität, die gerade in den Playoffs sehr gefragt ist - und auch maßgeblich dazu führte, dass Perry nun von Ken Holland, dem General Manager der Oilers, verpflichtet wurde.

"Ich war schon in den vergangenen Jahren heiß darauf gewesen, Corey zu verpflichten. Einen solchen Spielertypen will jedes Team. Wir bekommen einen Spieler, der Playoff-Eishockey spielt", erklärte Holland bei der Vorstellung seines Neuzugangs am Montag. Voraussichtlich am Samstag (22 Uhr MEZ) im Heimspiel gegen die Nashville Predators soll Perry sein Debüt für die Oilers geben - dann mit der Trikotnummer 90.