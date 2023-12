Die Player of the Match in der Übersicht

Bei der Handball-WM der Frauen kürt die IHF nach jedem Spiel eine Spielerin als "Player of the Match". Handball-World gibt einen Überblick, wer vom Weltverband ausgezeichnet wurde.

Mit Kreisläuferin Sofia Hvenfelt für Schweden und Veronika Mala für Tschechien, jeweils von der SG BBM Bietigheim, Japans Haruno Sasaki und der Niederländerin Zoë Sprengers (beide Borussia Dortmund) und Islands Sandra Erlingsdottir (TuS Metzingen) wurden auch bereits fünf Spielerinnen aus der Handball Bundesliga Frauen ausgezeichnet. Torhüterin Katharina Filter schnappte sich als erste deutsche Spielerin die Ehrung, die Torhüterin aus Brest wurde sowohl gegen Polen wie auch Rumänien ausgezeichnet. Gegen Serbien konnte dann auch Emily Bölk vom FTC Budapest die Ehrung entgegennehmen.

Aus Österreich konnten Katarina Pandza gegen Grönland und Ines Ivancok gegen Frankreich den Award mitnehmen. Die früher beim Thüringer HC spielende Tschechin Marketa Jerabkova und Irans Fatemeh Merikh wurden bereits dreimal geehrt. Ganz vorne liegt aber mit Eliza Buceschi eine weitere frühere Spielerin des Thüringer HC. Die Spielmacherin hat sämtliche vier Ehrungen für Rumänien geholt.

Die "Player of the Match" Auszeichnung wird seit der Handball-WM der Männer 2021 in Ägypten nicht mehr in Form von einer goldenen Uhr oder einem anderen Luxusartikel übergeben. Stattdessen spendet der dänische Sportartikelhersteller hummel im Namen der Spieler an die Initiative FANT und ihr Projekt in Sierra Leone. Fant setzt sich für bedürftige Mädchen in Sierra Leone und ermöglicht ihnen bessere Bedingungen beim Sport. Mit jeder "Player of the Match" Auszeichnung wird eine Handballausrüstung gespendet. Die Handball-WM der Frauen ist das insgesamt fünfte IHF-Turnier dieser Partnerschaft.

"Wir fühlen uns geehrt, an der Seite von Fant eine weitere IHF-Weltmeisterschaft zu veranstalten, deren Ziel es ist, Mädchen in Sierra Leone zu stärken und ihnen bessere Möglichkeiten zu bieten, ihrer Leidenschaft für den Handball nachzugehen. Diese Initiative fördert nicht nur den Sport, sondern versucht auch, das Leben dieser Mädchen nachhaltig zu beeinflussen und ein Gefühl der Gemeinschaft zu fördern, in der sie gemeinsam stärker sein können", sagt hummel-CEO Allan Vad Nielsen.

"Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir diese starke Initiative gemeinsam mit hummel fortführen können. Indem wir die Macht des Sports als Kraft für positive Auswirkungen nutzen, war die anhaltende Unterstützung von hummel über die Jahre hinweg entscheidend für unser Projekt. Jeder Tag bringt uns unserem gemeinsamen Ziel näher, und es ist großartig, dass hummel die Weltmeisterschaft erneut als Plattform gewählt hat, um auf unser Projekt aufmerksam zu machen", erklärt Cecilie Hauerberg, Mitgründerin von Fant auf der IHF-Website.

Anzahl der Auszeichnungen zum Player of the match

7. Norwegen, Schweden

6. Niederlande, Dänemark

5. Montenegro, Tschechien, Japan, Island, Grönland

4. Brasilien, Angola, Rumänien, Senegal, Chile

3. Spanien, Deutschland, Slowenien, Kongo, Ungarn, Iran

2. Österreich, Kamerun, Paraguay, Frankreich

1. Ukraine, Südkorea, Argentinien, Polen, Kroatien, Kasachstan, China

0. Serbien

Player of the Match