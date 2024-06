Die Player of the Match der U20-Weltmeisterschaft 2024 im Handball

116 Partien werden bei der U20-Handball-WM der Frauen in Nordmazedonien ausgespielt. Voraussichtlich abgesehen vom Endspiel wird der Weltverband in allen Partien offiziell einen "Player of the match" küren. Die Auszeichnung wird von IHF-Partner Alkaloid präsentiert.

Die Schweizerin Alessia Riner spielt für Neckarsulm Larissa Eisele/SUN