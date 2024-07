Die Player of the Match der U20-Europameisterschaft 2024 im Handball

96 Spiele werden bei der U20-Handball-EM der Männer in Slowenien ausgespielt. Erstmals findet das Turnier mit 24 Mannschaften statt, das macht den Modus letztlich kompliziert und sorgt für gleich 40 Spiele mehr als im alten Modus mit 16 Mannschaften. Die Europäische Handballföderation wählt am Ende der Partie für jede Mannschaft einen Player of the Match, damit wird es 192 Player of the match geben. Diese Spieler werden automatisch für das "Respect your Talent"-Programm der EHF nominiert.

Fritz-Leon Haake Marco Wolf