Die Play-offs und Millionen vor Augen: Setzt Love seinen Lauf fort?

Green Bay erlebt dieser Tage eine Art Deja-vu: Wie schon im Januar 2023 haben die Packers in der NFC das Weiterkommen in der eigenen Hand. Kann Jordan Love im Gegensatz zu Aaron Rodgers diese Chance nutzen?

Kurzer Ausflug in den Januar 2023: Die Green Bay Packers stehen nach einer durchwachsenen Saison doch noch passabel da und brauchen in Week 18 zum Abschluss der damaligen Regular Season "nur" noch einen Heimsieg gegen die bereits ausgeschiedenen Detroit Lions. Doch daraus wird nichts. "The Pack" wird geschockt und verliert im letzten Spiel von Star-Quarterback Aaron Rodgers (inzwischen New York Jets) gegen den NFC-North-Rivalen aus "Motor City" mit 16:20 - und die Seattle Seahawks nehmen dafür an der NFL-Endrunde teil.

Ein Jahr später zeichnet sich dieses Bild: Die Packers erspielen sich mit einem starken 33:10 bei den Minnesota Vikings erneut die Möglichkeit, mit einem Heimsieg alles klarzumachen. Erneut lauern die Hawks (parallel bei den Cardinals im Einsatz) dabei im Hintergrund auf einen Ausrutscher, erneut hat Green Bay ein Heimspiel und erneut geht es gegen einen bereits ausgeschiedenen Rivalen - dieses Mal gegen die Chicago Bears.

Starke Love- und LaFleur-Zahlen

Das Hauptaugenmerk liegt dabei natürlich auf Rodgers-Nachfolger Love, der sich in dieser Saison immer mehr als langfristige Lösung etabliert hat.

Viele starke Leistungen hat der 25-Jährige dabei gezeigt und ist zuletzt mit seinen 256 Passing Yards, drei Touchdown-Pässen und einem starken TD-Lauf zum NFC Offensive Player of the Week gekürt worden. Doch nicht nur das: Mit insgesamt 3843 Yards, 30 Passing Touchdowns und vier TD Rushes spielt Love eine Serie, die mit solchen Zahlen noch kein Bears-Quarterback in der Geschichte des Chicagoer Franchises erreicht hat - vor dem bevorstehenden Duell mit den Bären ein gern genommener Fakt. Genauso wie der, dass Green Bays Head Coach Matt LaFleur noch nie gegen Chicago verloren hat (9-0 lautet die Bilanz).

Kurzum: Momentan sorgt der damals - begleitet von kritischen Stimmen - geholte Erstrunden-Pick des Jahres 2020 (Platz 26) dafür, dass die Packers-Macher und -Fans wirklich an eine erfolgreiche Fortsetzung der vergangenen Brett-Favre- und Rodgers-Zeiten glauben dürfen.

Trainer LaFleur hat gegenüber US-Medien etwa gesagt: "Ich denke, dass für ihn nur der Himmel die Grenze ist." Doch noch mehr wird der Head Coach über den erst vierten Quarterback in der Packers-Geschichte mit mindestens 30 Passing Touchdowns in einer Saison los: "Er zeigt bislang nur in Auszügen, zu was er wirklich fähig ist. Er ist über die Saison mit der jungen Gruppe um ihn herum (es gibt keinen Receiver mit mehr als zwei Jahren NFL-Erfahrung; Anm. d. Red.) immer konstanter geworden. Und ich denke, dass die Jungs um ihn herum durch ihn besser geworden sind."

Love selbst wird derweil auch von seinem Vorgänger Rodgers, der aus der Ferne weiterhin die Packers verfolgt und sich selbst nach Achillessehnenriss auf die Jets-Saison 2024 einstellt, beobachtet. Als Dauergast in der "Pat McAfee Show" hat der "Gunslinger" unter anderem schon mitgeteilt, dass es ihn nicht überrasche, wie Love auftritt: "Ich liebe ihn. Ich denke, er wird ein großartiger Spieler."

Love kann Boni abstauben - und dann verhandeln

Er ist auf jeden Fall jetzt schon ein Spieler, der nach seinem Sprung von der Utah State University erst drei Jahre hinter Rodgers gelernt und nun gezeigt hat, dass er ein Team anführen kann. In seinem ersten Jahr als Starting Quarterback winkt nun sogar direkt das Play-off-Ticket, was mit einem Heimsieg gegen Chicago eben gelöst werden kann. Und dann?

Podcast #79: NFL Preview Week 18 - Play-off-Picture! Der letzte Spieltag der NFL Regular Season steht an: Welche Teams schaffen noch den Sprung ins gelobte Land und qualifizieren sich für die Play-offs? Das gesamte Picture der Liga nehmen Detti, Jan und Grille in der neuen Folge von "Icing the kicker" ausführlich unter die Lupe und sprechen darüber, welche Szenarien in Woche 18 möglich sind. alle Folgen

Es winkt auf jeden Fall ein neuer Vertrag, den die Packers im Vorfeld der Saison bereits für beide Szenarien (er überzeugt, er überzeugt nicht) angepasst hatten. Klar ist: Erreicht Love die Endrunde, winken ihm etwa 500.000 US-Dollar Bonus, weil im Vertragspapier etliche Klauseln verankert worden sind - weitere Boni sind auch noch möglich bis zu einigen Millionen. Wenn der aktuelle Kontrakt außerdem ausgedehnt werden soll, kann das nach dem 3. Mai 2024 (ein Jahr nach seiner Verlängerung) passieren. Hier schreibt etwa ESPN nach Unterhaltungen mit Beratern davon, dass ein Vertrag mit 30 Millionen US-Dollar pro Jahr (plus Boni) oder gar ein Vertrag zwischen 45 und 50 Millionen US-Dollar drin wäre. Das wird man dann aber sehen. Erst einmal: "Play-off-Finale".

Lesen Sie auch: Quarterbacks Purdy und Tua führen Pro-Bowl-Kader an - Neun 49ers-Spieler nominiert