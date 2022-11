Die Pläne mit Bensebaini, Sommer, Gosens: Das sagt Virkus

Den VfB Stuttgart vor der Brust, die Zukunft schon im Hinblick. Am Donnerstag standen auf der Pressekonferenz viele personelle Fragen im Mittelpunkt.

Ein wenig Entspannung konnte Daniel Farke verkünden, was die Personallage vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend angeht. Mussten die Borussen bei Union Berlin (1:2) gleich sieben Spieler ersetzen und in der Schlussphase auch noch Ramy Bensebaini angeschlagen vom Platz nehmen, "sieht es für Stuttgart wieder etwas besser aus", sagte Farke am Donnerstag.

Entwarnung bei Bensebaini - Zittern um Elvedi

"Bei Ramy Bensebaini, der eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten hatte, kann ich Entwarnung geben. Es war schmerzhaft, aber keine Bänderverletzung", verkündete der 46-Jährige und bestätigte, dass auch Jonas Hofmann nach auskurierter Schultereckgelenksprengung im Kader steht. "Jonas hat jetzt zwei Tage mit der Mannschaft trainiert. Er steht uns wieder zur Verfügung und hat letztendlich nicht so viel verpasst, wie wir nach seinem Ausfall beim Pokalspiel in Darmstadt befürchtet hatten. Es tut uns gut, dass er zurückkehrt", erklärte Farke.

Da auch mit Kouadio "Manu" Koné nach abgebrummter Gelbsperre geplant werden kann, sorgt das für frische Impulse - auch wenn es noch einige Sorgenkinder gibt. Vor allem um den erkrankten Nico Elvedi wird gezittert. "Die Chancen bei ihm stehen 50:50", sagte Farke. "Erst morgen früh nach der kurzen Abschlusseinheit wird es eine Entscheidung geben."

Farke über Sommer: "Keine Chance fürs Wochenende"

Gedulden muss sich noch Stefan Lainer. Der Rechtsverteidiger war zunächst mit einem Magen-Darm-Infekt, dann von einer Corona-Infektion ausgebremst worden. Im Training befindet sich Lainer wieder, für Stuttgart ist er kein Thema. "Für morgen wird es noch nicht reichen. Er hat zu viel Substanz verloren und ist auch von seinen Werten her nicht so weit, dass er schon wieder Bundesliga spielen könnte. Wir haben die Hoffnung, dass er vielleicht am Dienstag wieder zur Verfügung steht", so Farke. Auch für Yann Sommer (Bänderriss) kommt Stuttgart zu früh. "Keine Chance fürs Wochenende", so der Coach.

Auf Stuttgart liegt das Augenmerk, doch die Planungen laufen natürlich parallel zu den sportlichen Aufgaben weiter. Immer noch ist die Zukunft einer ganzen Reihe von Spielern mit Vertragsende 2023 - unter anderem Bensebaini, Marcus Thuram, Yann Sommer und Christoph Kramer - offen. Roland Virkus gab ein Update.

Verlängerungen bei Bensebaini und Thuram derzeit utopisch

Ob bei Bensebaini und Thuram, die auf dem Markt begehrt sind, ein Winterwechsel ansteht? "Ramy Bensebaini und Marcus Thuram sind bei uns tragende Säulen. Natürlich ist es unser Wunsch, mit diesen Jungs die Saison zu beenden und sie vielleicht auch über die Saison hinaus bei uns im Kader zu haben. Wir sind mit ihnen in Gesprächen", sagte Virkus, "aber wir müssen auch realistisch sein. Man muss auch schauen, was für Möglichkeiten man hat."

Realistisch sein bedeutet, dass das Interesse an dem Duo groß ist und die Konkurrenz finanziell über andere Möglichkeiten verfügt. Eine Verlängerung über 2023 hinaus erscheint bei beiden Leistungsträgern zum jetzigen Zeitpunkt utopisch. Die Nachfrage, ob zum Beispiel ein Angebot von Borussia Dortmund für Bensebaini vorliege, beantwortete Virkus kurz und knapp mit einem: "Nein."

Bei Kramer stehen die Zeichen wie erwartet auf Verlängerung. "Wir sind in sehr guten Gesprächen. Noch nicht auf der Ziellinie, aber nicht weit entfernt." Und Yann Sommer? "Auch mit ihm sind wir natürlich in Gesprächen. Wir würden uns freuen, wenn wir vor der WM noch etwas verkünden könnten, aber dass es kurz davorsteht, kann ich nicht sagen", berichtete der Manager.

Virkus erklärte, dass die Borussia mit ihrem Werben um Sommers Ja-Wort nicht allein sei. "Yann gehört zu den besten Torhütern in der Bundesliga, ist international absolute Spitze. Da ist doch logisch, dass Yann auf dem Markt Interesse geweckt hat. Wir versuchen ihn davon zu überzeugen, dass es richtig ist, den Weg bei Borussia weiterzugehen", sagte Virkus.

Gosens: Leihmodell denkbar

Wie der kicker berichtete, klopften die Borussen in Sachen Planung auch schon bei Robin Gosens an. Der Nationalspieler kann sich einen Abschied von Inter Mailand (der Vertrag läuft bis 2026) gut vorstellen, Gespräche mit Gladbach fanden statt, auch mit Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen. Denkbar wäre wohl auch ein Leihmodell.

Angesprochen auf Gosens dementierte Virkus nicht. "Man versucht natürlich alles auszuloten, was möglich ist. Man muss schauen, was auf dem Markt passiert, wie man clevere Wenn-dann-Geschäfte machen kann", sagte der Sportdirektor. Linksverteidiger Gosens, das wäre zum Beispiel ein Wenn-dann-Gedanke, könnte bei einem kurzfristigen Abgang von Bensebaini interessant werden; vor allem, wenn eine Leihe möglich ist.

Virkus ging bei seinen Wenn-dann-Ausführungen nicht auf diese spezielle Konstellation ein, sagte aber: "Wir wollen uns natürlich ideal aufstellen, auch für die Rückrunde ideal aufstellen, ohne an Stabilität zu verlieren. Das ist unser Ziel. Und wenn man unsere Möglichkeiten kennt, muss man clever agieren - das versuchen wir." Jan Lustig