Die "phänomenale" Arbeit der Selbsthilfegruppe von Hillsborough-Überlebenden

Vor 35 Jahren ereignete sich die Hillsborough-Katastrophe, bei der 97 Liverpool-Fans ums Leben kamen. Diejenigen, die überlebten, leiden bis heute unter den Ereignissen. In einer Selbsthilfegruppe unterstützen sie sich gegenseitig.

Die markante Fahne der HSA mit der Aufschrift US ("Unity is strength"). Offside via Getty Images

Peter Scarfe war 20, als er vor 35 Jahren zum FA-Cup-Halbfinalspiel des FC Liverpool gegen Nottingham Forest nach Sheffield reiste. Dort ereignete sich am 15. April 1989 die Hillsborough-Katastrophe, die 97 Todesopfer unter den Fans der Reds forderte. Dem Pen 4 im Leppings Lane End des Stadions von Sheffield Wednesday entkamen zwei: ein 16-Jähriger in seiner Begleitung, dem er mit anderen zur Rettung über den Zaun aufs Spielfeld verhalf, und Scarfe selbst. "Ich versuchte, so gut wie möglich den Kopf oben zu halten und Luft zu bekommen." So drückt es Scarfe im Gepräch mit dem kicker aus. Viele andere können über die traumatischen Erlebnisse bis heute kaum reden. Für sie ist die Hillsborough Survivors Support Alliance (HSA) da. Scarfe ist der Vorsitzende dieser Selbsthilfegruppe von Überlebenden.

Rund um die Jahrestage wie dem 35. an diesem Montag mischen sich die Gefühle von Trauer und Zusammenhalt unter den Hinterbliebenen und Überlebenden auf besondere, intensive Weise. Es sei dann, so erzählt Scarfe, wie bei einer Beerdigung und dem anschließenden Beisammensein. "Man teilt Erinnerungen, tauscht sich aus, spendet gegenseitig Trost." Die eigentliche Arbeit der Gruppe kennt keinen Jahrestag. Die Bewältigung, besser: der Umgang mit der schrecklichen Vergangenheit ist ein ständiger Prozess. In verschiedenen WhatsApp-Gruppen sind die rund 180 Mitglieder der HSA verbunden. 250 Therapieplätze hat die Gruppe, die sich aus Spenden finanziert, allein seit 2019 ermöglicht.

Was 2022 in Paris passierte, "hat alles wieder hochkommen lassen"

Es gibt regelmäßige Treffen, zu denen auch Augenzeugen aus Nottingham kommen, Forest-Fans, die noch unter den Ereignissen, die sie mitansehen mussten, leiden ohne Ende. Unterstützer wie Peter Schriewersmann, der deutsche Mitbesitzer des Hotels Anfield 23, stellen ihnen Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Stadion kann die HSA einen Raum für ihre monatlichen Treffen nutzen. Die LFC Foundation, die Stiftung des Klubs, engagiert sich stark. Insbesondere seit dem Sommer vor zwei Jahren. "Das Organisations-Chaos beim Champions-League-Finale in Paris hat alles wieder hochkommen lassen", sagt Scarfe. "Es war am Stade de France wie damals in Hillsborough: Erneut gab es Flaschenhälse und den Stau von Menschen an Eingängen und Zäunen. Die Fans wurden miserabel behandelt, die aus Liverpool obendrein mit falschen Behauptungen angeschuldigt."

Eine Vielzahl von Hilferufen nach psychologischer Betreuung ging bei Scarfe und weiteren Freiwilligen der Survivors Support Alliance ein. Zwei Menschen nahmen sich unter dem Eindruck des Skandals in der französischen Hauptstadt das Leben. "Wieder wurden falsche Narrative bedient", sagt Scarfe. Und muss befürchten, dass das immer wieder geschieht, angesichts der zunehmenden Unart des "Tragedy Chantings", die er gemeinsam mit anderen Organisationen wie der nationalen Fan-Vereinigung Football Supporters Association (FSA) zu bekämpfen versucht. Scarfe hat registriert, dass die Anfeindungen und die Verhöhnung von Hillsborough-Opfern zugenommen haben, seit die Reds in der Ära Jürgen Klopp wieder mehr Erfolge und Titelgewinne feiern.

Viele mussten mit dem Schuldgefühl leben, überlebt zu haben. Peter Scarfe über die Hillsborough-Katastrophe

Mitglieder der HSA schwenken vor Heimspielen eine markante Fahne im Kop. Die Initialen "US" darauf bedeuten "Unity is strength", Zusammenhalt gibt Kraft. Bilder davon gehen regelmäßig um die Welt. Was die Selbsthilfegruppe tatsächlich leistet, muss im Verborgenen, im Stillen, geschehen. "Phänomenal" nennt Scarfe die helfende Wirkung des mit Psychotherapeuten entwickelten, speziellen Betreuungsprogramms für Liverpool-Fans, die der Hillsborough-Katastrophe entkamen. Er berichtet über Fälle von Alkoholmissbrauch und Selbstmedikation über all die Jahre. Es gibt wohl eine hohe Dunkelziffer, schließlich waren Tausende Fans der Reds wie Scarfe im Hillsborough-Stadion.

Völlig klar sei, dass zunächst die Familien der Todesopfer und der Kampf um Gerechtigkeit im Mittelpunkt der Aufarbeitung von Hillsborough gestanden hätten. "Wir, die Überlebenden, haben unsere Unterstützung lange selbst geschultert. Viele mussten mit dem Schuldgefühl leben, überlebt zu haben und nicht helfen zu können. Das hatten sie nicht verdient. Wir gingen zu einem Fußballspiel und konnten nicht vorbereitet sein auf das, was dort geschah."

Zum 35. Jahrestag hat der FC Liverpool eine steinerne Bank, eine kleines Denkmal, den Überlebenden gewidmet und am Anfield Stadium eingeweiht. Die Hillsborough Survivors Support Alliance ist auf X und mit einer Homepage präsent. Ein Teil ihrer Einnahmen neben den Spenden stammt aus dem Verkauf von Armbändern, T-Shirts und Hoodies.