"Die perfekte Station für mich": Frankfurt schnappt sich Club-Talent Uzun

Es hatte sich schon lange abgezeichnet, nun ist der Wechsel fix: Can Uzun wechselt zur neuen Saison vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt. Der Club verliert ein großes Talent, kassiert aber eine satte Ablösesumme.

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um Can Uzun gewonnen und den gebürtigen Regensburger mit einem Vertrag bis Sommer 2029 ausgestattet. Für den Offensivspieler kassiert der FCN eine Sockelablöse von zehn Millionen Euro zuzüglich eventueller Boni.

"Can hat für den 1. FC Nürnberg in der abgelaufenen Saison 2023/24 außergewöhnliche Leistungen gebracht. Für ihn und die gesamte Club-Familie ist dieser Transfer etwas Besonderes", sagt Olaf Rebbe, der FCN-Sportdirektor: "Wir verlieren zwar auf der einen Seite einen absoluten Leistungsträger, auf der anderen Seite helfen dieser Transfer und seine Rahmenbedingungen dem FCN aber auf mehreren Ebenen weiter." Die Finalisierung und Abwicklung des Wechsels sei "intensiv, aber stets sehr vertrauensvoll" abgelaufen.

16 Zweitliga-Tore als Bewerbungsschreiben

Für Uzun erfolgt damit schnell der nächste Karriereschritt, er hatte erst in der vorvergangenen Saison am 32. Spieltag beim Auswärtsspiel in Magdeburg (2:2) sein Zweitliga-Debüt gefeiert. 2023/24 avancierte der Deutsch-Türke, der bei mehreren Vereinen im Notizbuch gestanden hatte, beim Club zur absoluten Stammkraft.

"Can Uzun steht exemplarisch für den Weg, den wir beim Club gehen wollen, junge Talente entwickeln und in den eigenen Reihen auf die Bundesliga vorbereiten", sagt Joti Chatzialexiou, der neue Sportvorstand des FCN: "Can hat jetzt in vielen Dingen die Messlatte für unsere Nachwuchsspieler sehr hoch gehängt. Er ist ein absolutes Vorbild für unsere Nachwuchsspieler der aktuellen Zeit."

Der feine Techniker, der sich auf der offensiven Halbposition am wohlsten fühlt, aber in Nürnberg auch als Mittelstürmer eingesetzt wurde, bewies seinen Torriecher mit 16 Treffern in 30 Partien. Zusätzlich verbuchte er zwei Assists. Dennoch hatte er es am Ende nicht in den türkischen EM-Kader geschafft - und darüber sein Unverständnis geäußert.

Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Markus Krösche über Can Uzun

Nun blickt Uzun nach vorn. "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung", sagt er: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können."

SGE-Sportvorstand Markus Krösche nannte seine Neuerwerbung "eines der größten Talente in Deutschland": "Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt."

Die Eintracht hatte zuvor in U-21-Nationalspieler Nathaniel Brown bereits ein weiteres Club-Talent fest verpflichtet, den Linksverteidiger aber noch bis diesen Sommer als Leihgabe in Franken gelassen. Auch Innenverteidiger Aurele Amenda (BSC Young Boys) und Angreifer Krisztian Lisztes (Ferencvaros Budapest) stehen als Neuzugänge fest.