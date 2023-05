Die Pechsträhne setzt sich fort: Bayer fliegt ohne Bellarabi nach Rom

Bayer 04 Leverkusen wird ohne Karim Bellarabi zum Europa-League-Halbfinale nach Rom reisen. Für den Außenstürmer ist es der nächste bittere Rückschlag.

Am Mittwochnachmittag machte sich Bayer 04 Leverkusen auf in die ewige Stadt, wo die Werkself im Halbfinale der Europa League am Donnerstagabend bei der AS Rom antritt. Nicht mit im Flieger saß kurzfristig Karim Bellarabi, der sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen hat. Noch am Mittwochnachmittag soll Bellarabi untersucht werden.

Die Pechsträhne des 33-jährigen ehemaligen deutschen Nationalspielers (elf A-Länderspiele) setzt sich damit fort. Es ist der nächste bittere Rückschlag für den Angreifer, der in den vergangenen Jahren immer wieder verletzt ausgefallen war.

Der Vertrag läuft im Sommer aus

Gerade erst war Bellarabi in Bundesliga und Europa League zu drei Kurzeinsätzen gekommen, war dabei, sich wieder einen festen Platz im Spieltagskader zu erarbeiten. Der nächste Rückschlag bedeutet auch die verpasste Chance, sich für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags zu empfehlen.

Somit ist es äußerst fraglich, ob Bellarabi auch in der Saison 2023/24 noch für die Werkself spielen wird, für deren Verantwortliche eine Entscheidung pro Bellarabi, der 2011 von Eintracht Braunschweig gekommen war, zuletzt schwer geworden ist. Der dynamische Rechtsfuß lässt sich ob seiner Verletzungsanfälligkeit seit geraumer Zeit kaum noch als vollwertiges Kadermitglied einplanen.

Wenn er in vergangenen Saisons von Verletzungen zurückgekommen war, hatte sich Bellarabi immer noch mal empfehlen und der Mannschaft selbst als Joker mit Torbeteiligungen helfen können. 2022/23 hat er es bis zu diesem Punkt nicht einmal mehr geschafft.

Brisant ist, dass sich der Leverkusener Kader in Bezug auf Bellarabis Spielerprofil im Sommer ohnehin lichten dürfte. Leihspieler Callum Hudson-Odoi wird zum FC Chelsea zurückkehren, Moussa Diaby und Jeremie Frimpong gelten als heiße Wechselkandidaten.