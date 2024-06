Die Party geht weiter: Vardy verlängert in Leicester

Rund anderthalb Monate nach der feststehenden Rückkehr in die Premier League haben die Leicester-Fans erneut Grund zur Freude. Jamie Vardy verlängerte seinen Vertrag.

Geht in seine 13. Saison in Leicester: Jamie Vardy. IMAGO/PA Images

Getreu dem Motto "No Vardy, No Party" geht das Feiern der Fans von Leicester nach der Meisterschaft in der Championship auch in der Sommerpause weiter. Am Freitag sorgte eben jener Jamie Vardy ausnahmsweise mal nicht mit einem seiner zahlreichen Treffer für Partystimmung, sondern mit seiner Vertragsverlängerung.

Ich mache so lange weiter, bis meine Beine sagen: 'Das war's, das Spiel ist aus.' Jamie Vardy

Der Routinier weitete seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr. "Ich habe immer gesagt, dass das Alter nur eine Zahl ist. Meine Beine fühlen sich gut an, deshalb mache ich so lange weiter, bis meine Beine sagen: 'Das war's, das Spiel ist aus'", so der 37-Jährige.

Er geht damit in seine 13. Saison bei den Foxes. 2012 war er von Fleetwood Town zum damaligen Zweitligisten Leicester gewechselt - der Start einer Liebesbeziehung, die viele Höhen, aber vor etwas mehr als einem Jahr mit dem Abstieg aus der Premier League auch einen schweren Tiefpunkt beinhaltete. Doch den Makel beseitige Vardy mit seinem Herzensverein schnell und feierte mit seinem zweiten Championship-Titel Ende April eben die Rückkehr in die Premier League.

Torschützenkönig der Premier League in der Saison 2019/20

Neben den beiden Meisterschaften im englischen Unterhaus gewann er jeweils einmal FA Cup, den FA Community Shield und 2016 überraschend die Premier League. Mit 24 Toren war der Angreifer nicht nur ein Garant für die Meisterschaft, sondern wurde gar zum besten Spieler der Saison gewählt. Doch nicht nur in jenem Jahr war auf ihn Verlass. So wurde er beispielsweise in der Spielzeit 2019/20 mit 23 Treffern bester Torschütze der Premier League. Insgesamt erzielte Vardy bislang 190 Treffern für die Foxes - drittbester Torschütze der Vereinsgeschichte.

An seine Einträge in die Rekordbücher denkt er laut eigener Aussage noch nicht. "Es ist einer dieser Tage, an denen ich mir nicht die Chance gebe, darüber nachzudenken. Die Saison ist zu Ende und man will den Fußball einfach vergessen", erklärt Vardy. Anschließend fuhr er fort: "Ich denke, ich werde mehr darüber nachdenken, wenn meine Karriere tatsächlich vorbei ist."

Vardy vertraut seinem Verein in der Trainerfrage

Daher richtet er auch erst nach dem Urlaub seinen Blick auf die kommende Spielzeit. Unter welchem Trainer der Torjäger dann aufläuft, ist nach dem Wechsel von Enzo Maresca zu Chelsea noch unklar. "Im Fußball kommen und gehen Spieler und Manager, aber die Hauptsache ist, dass der Verein immer da ist", erläutert Vardy.

Neben der Vertragsverlängerung des Stürmers verkündete der Aufsteiger am Freitagabend weitere Personalentscheidungen: Marc Albrighton (mit Ausnahme einer halbjährigen Leihe zu West Brom zehn Jahre bei Leicester) verlässt genau wie Kelechi Iheanacho und Dennis Praet den Verein ablösefrei. Der ehemalige Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard verlängerte hingegen bis 2027.