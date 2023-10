"Die PAOK-Seele lechzt nach Erfolgen"

Am 2. Spieltag der Europa Conference League empfängt PAOK Saloniki mit Kapitän Stefan Schwab im ausverkauften Toumba-Stadion Eintracht Frankfurt.

Als am vergangenen Sonntag der Portugiese Tiago Martins das Spitzenspiel Panathinaikos gegen PAOK abpfiff, waren die Gäste mehr als enttäuscht. Es hatten nur ein paar Sekunden gefehlt, um sich beim letztjährigen Vizemeister durchzusetzen. Der Ausgleichstreffer der Hausherren zum 2:2-Endstand fiel in buchstäblich letzter Sekunde. Fünf Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, beim Tor des Schweden Alexander Jeremejeff zeigte die Uhr auf 95:05.

Die Traumsaison 2018/19 wurde mit dem Double veredelt

Doch wieder mal zeigte sich auch, dass das Team von Trainer Razvan Lucescu für die großen Spiele lebt. Der 54-jährige Sohn der rumänischen Trainerlegende Mircea Lucescu will in seiner zweiten Amtszeit bei PAOK an die Erfolge der ersten anknüpfen. Zwischen 2017 und 2019 holte PAOK erst den Pokal, um in der darauffolgenden Saison den ersten Meistertitel nach 34 Jahren ungeschlagen zu holen. Die Traumsaison 2018/19 wurde mit dem Pokalsieg und dem Double veredelt.

Im letztjährigen Vierkampf um den Titel ging PAOK zum Ende die Luft aus. Waren es bei Beginn der Play-offs nur fünf Punkte auf die Tabellenführung, wurden es am Ende 16 auf Meister AEK. Auch im Pokalfinale unterlag PAOK (0:2), obwohl AEK 85 Minuten lang in Unterzahl spielte.

PAOK und die Conference-League

Doch das erfolgshungrige Team lässt nicht locker. Die drei Qualifikationsrunden für die Gruppenphase der Europa-Conference-League wurden gemeistert. Dass ihnen der neue Wettbewerb liegt, bewiesen die Nordgriechen 2021/22, als sie erst im Viertelfinale an Olympique Marseille scheiterten. Auch dieses Jahr will PAOK die Gruppenphase überstehen, wie es Kapitän Stefan Schwab gegenüber dem kicker betont: "Wir freuen uns riesig auf das Spiel gegen die Eintracht. Nach unserem wichtigen Auftaktsieg in Helsinki (3:2, d. Red.) wollen wir nachlegen. Platz zwei in der Gruppe ist unser Minimalziel, aber gegen Frankfurt können wir in Sachen Tabellenführung angreifen."

Renaissance der griechischen Klubs in Europa

Der 33-jährige Österreicher durchlebt seine vierte Saison in Griechenland und lobt die aktuelle Situation der Liga: "Alle vier Großklubs haben enorm finanziell und mit Qualitätsspielern aufgestockt. Seit ich da bin, sind erstmals alle vier auf Augenhöhe und der Grund für die Renaissance der griechischen Klubs in Europa mit vier Klubs in der Gruppenphase."

Schwab gehört neben dem Brasilianer Taison (2013-2021 bei Schachtar Donezk) und Abwehrchef William Troost-Ekong (zuletzt bei Salernitana) zu den erfahrensten Akteuren. Doch außer Erfahrung bringt PAOK auch jugendlichen Elan mit. Vor allem Jungstar Giannis Konstantelias. Für den 20-jährigen offensiven Mittelfeldakteur schlugen die Nordgriechen im Sommer mehrere Angebote aus. Darunter eins von RB Salzburg über zwölf Millionen Euro. Seine bisherigen vier Tore und vier Assists in der noch jungen Saison zeigen, wie wichtig er für PAOK ist. Genauso sein um ein Halbjahr jüngerer Nationalmannschaftskollege Kostas Koulierakis, beide kommen aus der eigenen Jugend. Auf den Innenverteidiger und Linksfuß Koulierakis haben schon Großklubs wie die AC Milan ein Auge geworfen. Dazu kommt der 23-jährige Torwart Dominik Kotarski, der eine überragende Saison spielt.

In Nordgriechenland abgöttisch gefeiert

Das alles freut die große Anhängerschaft, die den Klub massig unterstützt. In Nordgriechenland wird überall die Treue und Liebe zu PAOK sichtbar. In vollen Sportcafés zeigt man im Sommer ein Vorbereitungsspiel von PAOK bei einem sechstklassigen niederländischen Klub live, auch wenn zeitgleich EM-Spiele laufen. Als ob es das Selbstverständliche wäre. Olaf Rebbe, der vor seinem Engagement in Nürnberg Sportdirektor bei PAOK war und diesen dauerhaften Hype um den Klub erlebte, bringt es auf den Punkt: "Die enorme Liebe der PAOK-Fans zum Klub lechzt nach europäischen Erfolgen. Wobei die Conference League nur ein Trostpflaster sein kann, der Klub gehört dauerhaft eher in die Champions League oder Europa League."

Am Donnerstag wird das Toumba-Stadion wieder voll sein, auch knapp über 1.500 Eintracht-Fans dürfen dabei sein. Die Vorfreude ist bei PAOK überall spürbar. Auch bei Kapitän Schwab: "In der Liga dürfen keine Auswärtsfans anreisen, somit ist es auch für uns einigermaßen neu. Ich hoffe auf eine großartige Stimmung im Stadion, und natürlich auch Ende November in Frankfurt, wenn auch Tausende unserer Fans vor Ort sein werden."

Spielerisch ist PAOKs linke Seite mit Linksverteidiger Rahman Baba (ehemals Fürth, Augsburg und Schalke) und Flügelspieler Taison im Umschaltspiel enorm gefährlich, dazu rechts offensiv der Serbe Andrija Zivkovic (sieben Tore, vier Vorlagen), den einst noch Rebbe nach Thessaloniki holte. Der neu angekommene Bulgare Kiril Despodov (26) komplettiert die qualitativ starke Offensivzange der "Weiß-Schwarzen". Und eben der junge Konstantelias, der alle Freiheiten nach vorne vom Trainer bekommt. Gepaart mit der noch größeren Euphorie bei den Europapokalspielen und mit Toumba im Rücken will PAOK die Eintracht ärgern.

"Ganz PAOK lebt für solche Abende"

Wie es ausgeht? Wir lassen den Experten Michalis Tsohos vom Pay-TV-Sender Cosmote, der in Hellas alle drei europäischen Wettbewerbe überträgt, erklären. Tsohos kommentiert am Donnerstag auch PAOK gegen die Eintracht: "Der komplette Verein und das Umfeld leben für solche Abende, an denen das Team über sich hinauswächst. So war es schon 1983 beim Ausscheiden im Elfmeterschießen gegen die Bayern oder auch beim Auswärtssieg in Dortmund (2015, d. Red.). Die DNA des Klubs will sich mit größeren europäischen Klubs messen und bestehen. Aktuell fehlt durch die Abgänge in der Defensive die Balance, doch offensiv können sie auftrumpfen." Endergebnis? "Ein torreiches Remis könnte es durchaus werden."