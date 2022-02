Die olympischen Wettkämpfe haben begonnen

Die ersten Wettkämpfe bei den Spielen von Peking haben am Mittwoch und damit noch vor der Eröffnungsfeier begonnen.

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier haben die ersten Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen von Peking begonnen. Im Mixed-Wettbewerb im Curling traf unter anderem Gastgeber China im ersten Vorrundenspiel auf die Schweiz, insgesamt gab es vier Duelle. Deutsche Curling-Teams haben sich nicht für Peking qualifiziert.

Die Winterspiele werden am Freitag im Vogelnest-Stadion eröffnet und sollen nach 16 Tagen mit Medaillenentscheidungen am 20. Februar enden. Zuvor finden am Donnerstag bereits noch weitere Curling-Spiele, die ersten Partien im Eishockey der Frauen sowie die ersten Qualifikationsläufe der Ski-Freestyler auf der Buckelpiste statt. Am Freitag startet zudem der Mixed-Wettbewerb im Eiskunstlauf.

Mixed Doubles, Vorrunde, Session 1: Schweden - Großbritannien 5:9, Australien - USA 5:6, China - Schweiz 7:6, Norwegen - Tschechien 6:7

Die Wettkämpfe vom Mittwoch im Liveticker