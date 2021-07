Die Olympischen Spiele von Tokio sind eröffnet

Die Olympischen Spiele von Tokio haben offiziell begonnen. Japans Kaiser Naruhito erklärte die Sommerspiele am Freitag im Olympiastadion für eröffnet.

Der japanische Kaiser Naruhito hat die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Der Tenno sprach um 23.14 Uhr Ortszeit die traditionelle Begrüßungsformel. An der Spitze der deutschen Mannschaft trugen Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding die Fahne ins Olympiastadion, wo nur 1000 Ehrengäste zugegen waren. Insgesamt 205 Nationen und das Flüchtlingsteam marschierten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in das fast leere Olympiastadion ein. In Tokio stehen bis zum 8. August insgesamt 339 Entscheidungen auf dem Programm.



IOC-Präsident Thomas Bach hat die besonderen Umstände der Olympischen Spiele auch in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier hervorgehoben. "Ja, es ist ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten", sagte Bach am Freitag in Japans Nationalstadion in Tokio. Trotzdem sei "heute ein Tag der Hoffnung", sagte der 67-Jährige. "Lasst uns diesen Moment wertschätzen, weil wir endlich alle zusammen hier sind." Bach betonte einmal mehr "die vereinigende Kraft des Sports" und bedankte sich ausdrücklich bei "unseren gnädigen Gastgebern, dem japanischen Volk".

Dass die Sommerspiele mit einjähriger Verspätung trotz der weiter andauernden Corona-Pandemie stattfinden können, liege auch an der "herausragenden Arbeit" der japanischen Regierung. "Ich möchte unsere tiefste Dankbarkeit ausdrücken", sagte Bach.



Von den insgesamt 432 Athletinnen und Athleten aus dem Team Deutschland hatten sich nur 106 auf den Weg zum Olympiastadion gemacht. "Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, bei der Eröffnung dabei zu sein", twitterte Beachvolleyballerin Karla Borger.

Ein Hingucker beim Einmarsch war erneut Pita Taufatofua, der wie schon 2016 in Rio und 2018 in Pyeongchang halbnackt mit eingeölter Brust ins Stadion kam. Der 37 Jahre alte "Coconut Fighter" trug wieder die Fahne von Tonga und beeindruckte mit seinem durchtrainierten Oberkörper. Mit seinem Outfit war er aber nicht allein: Auch Ruderer Rii Riilio aus Vanuatu kam mit freiem Oberkörper, Bastrock und Flip-Flops an den Füßen in die Arena.

Proteste auch bei der Eröffnungsfeier

Die Show, in deren Vorfeld es mehrere Skandale und Rücktritte im Kreis der Organisatoren gegeben hatte, war wegen der besonderen Umstände stark auf das Fernsehen zugeschnitten. Eingerahmt wurden die landestypischen Darbietungen der Künstler von einem Feuerwerk, das in der japanischen Metropole weithin sichtbar war.

Keinen Blick dafür hatten Hunderte japanische Olympia-Gegner, die vor der Arena lautstark gegen die Sommerspiele protestierten. Rufe wie "Stoppt die Spiele" oder "Brecht die Eröffnungsfeier ab" drangen über Megafone bis ins Olympiastadion. Zu ähnlichen Aktionen war es zuvor schon in der Stadt rund um das Rathaus gekommen. Auf Bannern stand "Löscht die Olympische Fackel" und "Keine Olympiade" sowie "Globales Verbrechen gegen Japan".

