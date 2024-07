Die Olympia-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft seit 1972

2016 gewann die deutsche Handball-Nationalmannschaft die letzte Medaille bei Olympischen Spielen. Mit Torwart Andreas Wolff steht ein Gewinner der Bronzemedaille in Tokio im Olympia-Kader für Paris. Welche Spieler haben den Deutschen Handballbund bei den Olympischen Spielen in der Vergangenheit vertreten? Eine Übersicht.

Insgesamt war bei zwölf Austragungen der Olympischen Spiele eine deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer vertreten - 1972 in München sogar zwei. Mit der Teilnahme an dem Olympiaturnier in Paris folgt die dreizehnte Teilnahme. Lediglich 2012 konnte sich der DHB nicht qualifizieren. 1976 setzte sich die BRD-Auswahl in der Qualifikation gegen die DDR durch.

Olympia 2024 in Paris

David Späth, Andreas Wolff; Lukas Mertens, Tim Hornke, Christoph Steinert, Julian Köster, Marko Grgic, Sebastian Heymann, Juri Knorr, Luca Witzke, Franz Semper, Renars Uscins, Johannes Golla, Jannik Kohlbacher - Reservespieler: Joel Birlehm, Rune Dahmke, Justus Fischer

Trainer: Alfred Gislason

Olympia 2020 in Tokio

Kader Deutschland:

Andreas Wolff, Johannes Bitter; Uwe Gensheimer, Johannes Golla, Finn Lemke, Tobias Reichmann, Silvio Heinevetter, Hendrik Pekeler, Juri Knorr, Steffen Weinhold, Philipp Weber, Kai Häfner, Marcel Schiller, Julius Kühn, Jannik Kohlbacher, Timo Kastening, Paul Drux

Trainer: Alfred Gislason

Olympia 2016 in Rio

Kader Deutschland:

Andreas Wolff, Silvio Heinevetter; Christian Dissinger, Paul Drux, Steffen Fäth, Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki, Kai Häfner, Julius Kühn, Finn Lemke, Hendrik Pekeler, Tobias Reichmann, Martin Strobel, Steffen Weinhold, Fabian Wiede, Patrick Wiencek

Trainer: Dagur Sigurdsson

Olympia 2012 in London

Deutschland nicht qualifiziert.

Olympia 2008 in Peking

Kader Deutschland:

Henning Fritz, Johannes Bitter; Florian Kehrmann; Holger Glandorf, Christian Zeitz, Michael Kraus, Oliver Köhrmann, Pascal Hens, Sven-Sören Christophersen, Torsten Jansen, Dominik Klein, Andrej Klimovets, Oliver Roggisch, Christian Schwarzer

Trainer: Heiner Brand

Olympia 2004 in Athen

Kader Deutschland:

Christian Ramota, Henning Fritz; Markus Baur, Mark Dragunski, Pascal Hens, Jan-Olaf Immel, Torsten Jansen, Florian Kehrmann, Stefan Kretzschmar, Klaus-Dieter Petersen, Christian Schwarzer, Christian Zeitz, Daniel Stephan, Volker Zerbe, Frank von Behren

Trainer: Heiner Brand

Olympia 2000 in Sydney

Kader Deutschland:

Henning Fritz, Jan Holpert; Bernd Roos, Bogdan Wenta, Christian Schwarzer, Daniel Stephan, Florian Kehrmann, Frank von Behren, Jörg Kunze, Klaus Dieter Petersen, Markus Baur, Mike Bezdicek, Stefan Kretzschmar, Sven Lakenmacher, Volker Zerbe

Trainer: Heiner Brand

Olympia 1996 in Atlanta

Kader Deutschland:

Jan Holpert, Andreas Thiel; Markus Baur, Jan Fegter, Thomas Knorr, Karsten Kohlhaas, Stefan Kretzschmar, Holger Löhr, Klaus-Dieter Petersen, Christian Scheffler, Martin Schmidt, Martin Schwalb, Volker Zerbe, Christian Schwarzer, Daniel Stephan

Trainer: Arno Ehret

Olympia 1992 in Barcelona

Kader Deutschland:

Andreas Thiel, Jan Holpert, Michael Krieter, Jochen Fraatz, Matthias Hahn, Stephan Hauck, Michael Klemm, Hendrik Ochel, Klaus-Dieter Petersen, Richard Ratka, Bernd Roos, Holger Schneider, Wolfgang Schwenke, Frank-Michael Wahl, Holger Winselmann, Volker Zerbe

Trainer: Horst Bredemeier

Olympia 1988 in Seoul

Kader DDR:

Rüdiger Borchardt, Jens Fiedler, Mike Fuhrig, Matthias Hahn, Stephan Hauck, Peter Hofmann, Bernd Metzke, Andreas Neitzel, Peter Pysall, Wieland Schmidt, Holger Schneider, Frank-Michael Wahl, Holger Winselmann

Trainer: Paul Tiedemann

Olympia 1984 in Los Angeles

Kader BRD:

Siegfried Roch, Andreas Thiel, Klaus Wöller; Jochen Fraatz, Thomas Happe, Arnulf Meffle, Rüdiger Neitzel, Michael Paul, Dirk Rauin, Michael Roth, Ulrich Roth, Martin Schwalb, Uwe Schwenker, Thomas Springel, Erhard Wunderlich

Trainer: Simon Schobel

Olympia 1980 in Moskau

Kader DDR:

Wieland Schmidt, Siegfried Voigt; Hans-Georg Beyer, Peter Rost, Lothar Doering, Günter Dreibrodt, Ernst Gerlach, Dietmar Schmidt, Klaus Gruner, Rainer Höft, Hans Georg Jaunich, Hartmut Krüger, Frank-Michael Wahl, Ingolf Wiegert

Trainer: Paul Tiedemann

Olympia 1976 in Montreal

Kader BRD:

Gerd Becker, Günter Böttcher, Heiner Brand, Bernhard Busch, Joachim Deckarm, Arno Ehret, Jürgen Hahn, Manfred Hofmann, Peter Jaschke, Peter Kleibrink, Kurt Klühspies, Rudi Rauer, Horst Spengler, Walter von Oepen

Trainer: Vlado Stenzel

Olympia 1972 in München

Kader BRD:

Herwig Ahrendsen, Hans-Jürgen Bode, Wolfgang Braun, Peter Bucher, Jochen Feldhoff, Diethard Finkelmann, Josef Karrer, Klaus Kater, Klaus Lange, Herbert Lübking, Heiner Möller, Hans-Peter Neuhaus, Uwe Rathjen, Herbert Rogge, Herbert Wehnert, Klaus Westebbe

Trainer: Werner Vick

Kader DDR:

Wolfgang Böhme, Reiner Frieske, Reiner Ganschow, Jürgen Hildebrandt, Horst Jankhöfer, Wolfgang Lakenmacher, Klaus Langhoff, Peter Larisch, Peter Randt, Udo Röhrig, Josef Rose, Siegfried Voigt, Klaus Weiß, Rainer Würdig, Rainer Zimmermann, Harry Zörnack

Trainer: Heinz Seiler