Die Olympia-Entscheidungen am Freitag

Tag für Tag - das ist am Freitag in Sachen Medaillen-Vergabe bei den Olympischen Spielen los ...

Freitag, 30. Juli

RUDERN

Einer, Frauen (02.33 Uhr)

Favoritinnen: Sanita Puspure (Irland), Emma Twigg (Neuseeland)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: Kim Brennan (Australien)



Einer, Männer (02.42 Uhr)

Favoriten: Oliver Zeidler, Sverri Nielsen (Dänemark), Kjetil Borch (Norwegen)

Deutsche Starter: Oliver Zeidler

Olympiasieger 2016: Mahé Drysdale (Neuseeland)



Achter, Frauen (03.05 Uhr)

Favoriten: Neuseeland, USA

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasieger 2016: USA



Achter, Männer (03.25 Uhr)

Favoriten: Großbritannien, Deutschland, Niederlande

Deutsche Starter: Laurits Follert, Malte Jakschik, Torben Johannesen, Hannes Ocik, Olaf Roggensack, Richard Schmidt, Jakob Schneider, Johannes Weißenfeld plus Steuermann Martin Sauer

Olympiasieger 2016: Großbritannien



SCHWIMMEN

200 m Brust, Frauen (03.41 Uhr)

Favoritin: Tatjana Schoemaker (Südafrika)

Deutsche Starterin: -

Olympiasiegerin 2016: Rie Kaneto (Japan)



200 m Rücken, Männer (03.50 Uhr)

Favorit: Evgeni Rylov (Russland), Ryan Murphy (USA), Luke Greenbank (Großbritannien)

Deutscher Starter: Christian Diener (im Vorlauf ausgeschieden)

Olympiasieger 2016: Ryan Murphy (USA)



100 m Freistil, Frauen (03.50 Uhr)

Favoritinnen: Cate Campbell (Australien), Emma McKeon (Australien), Anna Hopkin (Großbritannien)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: Simone Manuel (USA)



200 m Lagen, Männer (04.16 Uhr)

Favorit: Michael Andrew (USA), Mitch Larkin (Australien), Jeremy Desplanches (Schweiz)

Deutsche Starter: Philip Heintz, Jacob Heidtmann (im Vorlauf ausgeschieden)

Olympiasieger 2016: Michael Phelps (USA)

RADSPORT

BMX, Race, Männer (4.40 Uhr)

Favoriten: Simon Marquart (Schweiz), Sylvain Andre (Frankreich), Niek Kimmann (Niederlande)

Deutsche Starter: -

Olympiasieger 2016: Connor Fields (USA)



BMX, Race, Frauen (4.50 Uhr)

Favoritinnen: Mariana Pajon (Kanada), Laura Smulders (Niederlande), Payton Ridenour (USA)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: Mariana Pajon (Kanada)

SCHIESSEN

Sportpistole, Frauen (07.00 Uhr)

Favoriten: Monika Karsch, Anna Korakaki (Griechenland), Chinki Yadav (Indien)

Deutscher Starter: Monika Karsch (Regensburg), Carina Wimmer (München)

Olympiasieger 2016: Anna Korakaki (Griechenland)

TURNEN

Trampolin, Einzel, Frauen, Finale (07.50 Uhr)

Favoritinnen: Rosannagh MacLennan (Kanada), Hikaru Mori (Japan), Megu Uyama (Japan), Bryony Page (Großbritannien)

Deutsche Starterin: keine

Olympiasiegerin 2016: Rosannagh MacLennan (Kanada)



BADMINTON

Doppel, Mixed, Finale (8.30 Uhr)

Favoriten: Yaqiong Huang/Zheng Siwei (China), Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hongkong)

Deutsche Starter: Isabel Herttrich/Mark Lamsfuß (in der Gruppenphase ausgeschieden)

Olympiasieger 2016: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesien)

KANUSLALOM

Kajak-Einer, Männer (09.00 Uhr)

Favoriten: Jiri Prskavec (Tschechien), Peter Kauzer (Slowakei), Hannes Aigner

Deutscher Starter: Hannes Aigner

Olympiasieger 2016: Joseph Clarke (Großbritannien)



BOGENSCHIESSEN

Einzel, Frauen (9.40 Uhr) Favoriten: Kang Chae Young Südkorea), San An (Südkorea)

Deutsche Starter: Michelle Kroppen (in der ersten Runde ausgeschieden), Charline Schwarz (in der ersten Runde ausgeschieden), Lisa Unruh (in der ersten Runde ausgeschieden)

Olympiasieger 2016: Hye-jin Chang (Südkorea)

TENNIS

Herren, Doppel, Finale (08.00 Uhr)

Favoriten: Nikola Mektic/Mate Pavic (Kroatien)

Deutsche Starter: Jan-Lennard Struff/Alexander Zverev (im Viertelfinale ausgeschieden), Kevin Krawietz/Tim Pütz (im Achtelfinale ausgeschieden)

Olympiasieger 2016: Rafael Nadal/Marc Lopez (Spanien)

JUDO

Frauen, über 78 kg (11.38 Uhr)

Favoritinnen: Idalys Ortiz (Kuba), Akira Sone (Japan), Maria Suelen Altheman (Brasilien)

Deutsche Starterin: Jasmin Grabowski

Olympiasiegerin 2016: Emilie Andeol (Frankreich)



Männer, über 100 kg (12.09 Uhr)

Favoriten: Tamerlan Bashaev (Russland), Guram Tushishvili (Georgien), Lukas Krpalek (Tschechien)

Deutscher Starter: Johannes Frey

Olympiasieger 2016: Teddy Riner (Frenkreich)

FECHTEN

Degen, Damen, Mannschaft, Finale (12.30 Uhr)

Favoritinnen: USA, China

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasieger 2016: Rumänien

LEICHTATHLETIK

10.000 Meter, Männer (13.30 Uhr)

Favoriten: Joshua Cheptegei und Jacob Kiplimo (beide Uganda), Selemon Barega und Yomif Kejelcha (beide Äthiopien)

Deutsche Starter: -

Olympiasieger 2016: Mo Farah (Großbritannien)

TISCHTENNIS

Einzel, Finale, Männer (14.00 Uhr)

Fan Zhendong versus Ma Long (beide China)

Deutsche Starter: Dimitrij Ovtcharov spielt um Bronze

Olympiasieger 2016: Ma Long (China)