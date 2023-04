Die offenen Zukunftspläne von Groß: "Wo soll die Reise hingehen?"

Vor rund zwei Monaten hat Christian Groß seinen Vertrag beim SV Werder Bremen bis 2024 verlängert - als Profi. Wie es anschließend weitergehen könnte, will der 34-Jährige erst noch auf sich zukommen lassen. Fest steht allerdings: Seine Zukunft liegt im Verein.

Er hat sich da bereits mit einigen anderen Spielern in ähnlichem Alter ausgetauscht, und auch denen gehe es so, sagt Christian Groß, "dass man den Morgen nach einem Spiel schon merkt". Eine beruhigende Erkenntnis, "das gehört einfach dazu", erklärt der Mittelfeldspieler, der nicht zuletzt deswegen besonders Acht gibt auf Aspekte wie die Ernährung, Regeneration und ausreichend Schlaf, zumindest "so, wie es die Kinder zulassen", scherzt er.

Es ist auch seinem großen Erfahrungsschatz als Fußballer zu verdanken, der ihm bei diesen Themen vermittelt, "was brauche ich, was hilft mir". Und der auch bei Werder gefragt ist, einerseits hierarchisch: als Führungsfigur, Teil des Mannschaftsrats und Ansprechpartner für junge Spieler. Aber auch sportlich: als Bindeglied auf der Sechs. "Ich versuche, die Mannschaft zusammenzuhalten", sagt Groß, "nicht nur beim Attackieren, auch nach hinten".

Groß: Keiner, "der pausenlos rumschreit"

Zuletzt habe es mit dieser so "wichtigen Balance" auch wieder ganz ordentlich funktioniert, so der Werder-Profi, in Mainz (2:2) und auch gegen Hoffenheim (1:2). Gleichwohl wisse er aber auch, dass man gerade in den entscheidenden Situationen, also bei den Gegentoren, "konzentrierter" zu Werke gehen müsse. Das ging dann vereinzelt jedenfalls viel zu einfach.

Es handelt sich dabei um Erkenntnisse, die Groß intern auch klar anspricht. Kein Lautsprecher sei er zwar oder einer, "der in der Kabine pausenlos rumschreit", erläutert der spätberufe Profi (Bundesligadebüt im September 2019): "Was mich auszeichnet, ist der Erfahrung geschuldet, dass ich viele Dinge anders beobachte und auch bewerten kann." Um sie dann verändern zu können.

Zukunftsfragen? "Man guckt nicht so langfristig"

Ist es denkbar, dass dem ältesten Spieler im Werder-Kader diese Rolle auch über den Sommer 2024 hinaus weiter zukommt? "Im Alter guckt man gar nicht mehr so langfristig", betont er, das gelte auch für die neue Saison: Wie laufen die Vorbereitungen? Im Sommer, aber gerade auch im Winter - wenn dann wohl eine Tendenz über seine Zukunft zu erwarten sei.

Jedenfalls verriet Groß nun, dass er einen Anschlussvertrag im Verein besitzt. Bei dem allerdings "noch nicht klar definiert ist, in welchen Bereich das geht". Aktuell will er sich ausschließlich dem Hier und Jetzt als Profi widmen. "Alles, was danach kommt, muss ich mir dann noch mal genau angucken: Wo soll die Reise hingehen? Welcher Bereich ist für mich spannend?" Fragen, mit denen sich Groß erst auseinanderzusetzen plant, wenn "absehbar ist, dass ich aufhöre". Noch allerdings "freue ich mich über jede Minute", die auf dem Fußballplatz bis dahin dazukommen wird.