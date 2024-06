Die öffentlichen Trainingseinheiten der 24 EM-Teilnehmer

Vor dem Turnierstart können Fans ihre Mannschaften noch einmal bei öffentlichen Trainingseinheiten live erleben. Die Teams sind über das ganze Land verteilt. Ein Überblick.

Spanien zeigt sich am Montag in Donaueschingen. picture alliance/dpa

Am 14. Juni startet die EM in Deutschland mit der Partie der DFB-Elf gegen Schottland (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Zuvor stehen für die 24 Teams noch einige Trainingseinheiten auf dem Programm - jeweils eine davon wird öffentlich stattfinden, die Fans können die Stars der EM vor den ersten Spielen noch einmal hautnah erleben. Den Anfang macht die DFB-Auswahl am kommenden Montag in Herzogenaurach, wo gut 4000 Fans erwartet werden.

Der deutsche Auftaktgegner Schottland hat ebenso wie Albanien noch nicht festgelegt, wann die öffentliche Trainingseinheit stattfinden soll. Die Fans müssen sich meist anmelden für den Besuch bei den Teams, die Tickets waren teils schnell vergriffen.

Montag, 10. Juni

Deutschland: Herzogenaurach (Adi-Dassler-Sportplatz), 16.00 Uhr

Spanien: Donaueschingen (SV Aasen), 19.00 Uhr

Schweiz: Stuttgart (Gazi-Stadion auf der Waldau), 18.15 Uhr

Kroatien: Neuruppin (Volksparkstadion), 18.00 Uhr

Dienstag, 11. Juni

Italien: Iserlohn (Hemberg-Stadion Nord), 16.30 Uhr

Dänemark: Freudenstadt (Hermann-Saam-Stadion), 17.00 Uhr

England: Jena (Ernst-Abbe-Sportfeld), 16.30 Uhr

Slowakei: Mainz (Bruchwegstadion), 17.30 Uhr

Rumänien: Würzburg (Würzburg Arena), 11.00 Uhr

Mittwoch, 12. Juni

Ungarn: Weiler im Allgäu (Stadion-FV RW Weiler), 18.00 Uhr

Slowenien: Wuppertal (Stadion am Zoo), 11.00 Uhr

Serbien: Augsburg (Rosenaustadion), 17.30 Uhr

Polen: Hannover (Eilenriedestadion), 17.00 Uhr

Niederlande: Wolfsburg (VfL-Stadion am Elsterweg), 12.00 Uhr

Österreich: Berlin (Stadion auf dem Wurfplatz), 18.00 Uhr

Türkei: Barsinghausen (August-Wenzel-Stadion), 11.30 Uhr

Georgien: Velbert (Stadion Velbert), 17.00 Uhr

Donnerstag, 13. Juni

Frankreich: Paderborn (Paderborn Arena), 17.30 Uhr

Belgien: Ludwigsburg (Sportzentrum Wasen), 10.30 Uhr

Ukraine: Wiesbaden (Stadion am Halberg), 11.20 Uhr

Freitag, 14. Juni

Portugal: Gütersloh (Heidewaldstadion), 18.30 Uhr

Tschechien: Hamburg (Edmund-Plambeck-Stadion), 11.00 Uhr

nik, DPA