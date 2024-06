Die ÖFB-Pflichtspielbilanz gegen die Türkei

17.04.1977 - Österreich gegen Türkei: 1:0

Das erste Pflichtspiel gegen die Türkei fand im Rahmen der WM-Qualifikation am 17. April 1977 statt. Beim 1:0-Erfolg im Ernst-Happel-Stadion in Wien ging es aber erneut eng her. Walter Schachner erlöste die ÖFB-Elf mit seinem Treffer in der 42. Spielminute. imago/Horstmüller