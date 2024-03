Die ÖFB-Länderspielbilanz gegen die Slowakei

Das österreichische Nationalteam bekommt es in der Vorbereitung auf die anstehende EM in Deutschland unter anderem in einem Testspiel gegen die Slowakei zu tun. Der kicker hat sich angesehen, wie sich das ÖFB-Team gegen den Nachbarn in der Vergangenheit präsentiert hat. GEPA pictures