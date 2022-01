Die Oberdorfs: Ein steiniger Weg für "Lehrer" Tim und große Erfolge für "Kiebitz" Lena

Lena Oberdorf und Tim Oberdorf haben es beide in den Profifußball geschafft. Die Schwester des Abwehrspielers von Fortuna Düsseldorf hat allerdings schon deutlich mehr erreicht, gibt aber auch zu, dass der Weg ihres großen Bruders deutlich "steiniger" gewesen sei.

Im November 2017 den ersten Profivertrag bei der SGS Essen erhalten, 2020 dann der Wechsel zu Bundesliga-Aushängeschild Wolfsburg und dazwischen noch zur DFB-Nationalspieler aufgestiegen: Lena Oberdorf hat trotz ihrer erst zarten 20 Jahre schon Stattliches vorzuweisen. Zumal sie nebenbei noch Goldene Spielerin der U-17-Europameisterschaft 2017 geworden ist und die Fritz-Walter-Medaille gleich dreimal erhalten hat: 2018 in Bronze, 2019 in Silber, 2020 in Gold.

Der Werdegang ihres fünf Jahre älteren Bruders verläuft da anders: Bei seiner Ausbildungsstation TSG Sprockhövel aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, wo auch Lena gewesen ist und dort bis 2018 in Jungenmannschaften mitgespielt hat, hat Tim Oberdorf 2015/16 den Sprung aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West gepackt. Die nächsten Schritte: Wechsel in die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, wo der Innenverteidiger erst zum Kapitän aufgestiegen ist und am 8. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals schließlich den ersten Auftritt bei den Profis feiert (5:0 gegen den VfL Oldenburg).

Doch nicht nur das: Nur sechs Tage später darf Tim auch direkt sein Zweitliga-Debüt für eine umstrukturierte Fortuna zelebrieren. Beim 0:2 in Nürnberg kommt der Verteidiger in den letzten Minuten zu seinem Debüt. Inzwischen steht er schon bei neun Zweitliga-Einsätzen über 623 Minuten, einem sehr guten kicker-Notenschnitt von 2,86 - und nennt obendrein seit 1. Dezember 2021 seinen ersten Profivertrag sein Eigen. Laufzeit: bis 30. Juni 2024.

Tims Weg in den Lehrerberuf "schien vorgezeichnet"

Für Schwester Lena ist der Fall aber klar. Die Mittelfeldspielerin stellt sich mit ihren 65 Bundesliga-Partien und 19 Toren, 13 Champions-League-Spielen (ein Treffer) sowie 23 DFB-Länderspielen nicht über ihren Bruder. Sie sagt vielmehr im kicker-Doppelinterview (Donnerstagausgabe): "Ich habe ihm das immer zugetraut, vielleicht habe ich noch mehr dran geglaubt als Tim selbst. Ich hab ja mitbekommen, wie viel er dafür gearbeitet hat. Ich war ja eigentlich von klein auf in dieser Schiene drin, bei mir war der Weg ja praktisch vorgezeichnet mit Auswahlmannschaften und U-Länderspielen. Tims Weg war auf jeden Fall steiniger, mit seinen ganzen Extraschichten."

Zudem zollt sie dem 25-jährigen Tim zusätzlichen Respekt, da dieser schon immer auch auf einen zweiten Lebensweg hingearbeitet hat: "Der Unterschied war und ist ja auch: Tim hat ein zweites Standbein, das praktisch lange Zeit das erste war, das Lehramtsstudium. Sein Weg in den Lehrerberuf schien also vorgezeichnet."

Bei ihr selbst ist es bis dato nur der Fußball gewesen: "Offen gestanden bin ich da immer noch auf der Suche, aber ich bin ja auch erst 20. Aber das passt ja, als Tim 19 oder 20 war, wusste er auch noch nicht, dass er Lehrer werden will. Von daher bin ich ganz entspannt und habe noch ein bisschen Zeit. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten auch mit Fern-Unis, das kann man ja gut mit der Karriere kombinieren."

"Im Garten fing das an"

Mit 20 Jahren nicht nur in der Bundesliga unterwegs, sondern auch in der Königsklasse: Lena Oberdorf. imago images/Revierfoto

In dem Gespräch wird auch deutlich, dass sich die beiden Geschwister schon immer nahestehen. Der Fußball ist dabei die geteilte Liebe, wie Tim klarmacht: "Unser Vater (Frank; Anm.d.Red.) hat Fußball gespielt (Oberliga; Anm.d.Red.) und Leichtathletik gemacht. Da waren wir natürlich relativ früh schon auf Sportplätzen unterwegs und überall mit dabei. Es war schnell klar, dass man sich eine Sportart aussucht."

Die Wahl sei ihnen dann leicht gefallen - erst Tim, dann Lena, die sich ihrem Bruder quasi angeschlossen hat. "Im Garten fing das an", erinnert sich Tim. "Es waren immer genug Kinder in unserer Umgebung, dass man größere Spiele machen konnte."

Lena selbst hat in den Anfangsjahren ihren Bruder quasi als "Kiebitz" stets mit zu dessen ersten Amateurspielen begleitet - und sich nicht lange nur mit Zuschauen begnügt: "Wir haben immer schon mindestens einen Ball mitgenommen. Beim Warmmachen habe ich halt nicht gerne zugeschaut. Da habe ich lieber mit meinem Papa ein paar Pässe hin und her gespielt." Tim als Vorbild habe dabei gut funktioniert: "Tim wusste schon immer, was abgeht."

Im ausführlichen kicker-Doppelinterview (Donnerstagausgabe) stellt Lena Oberdorf außerdem noch klar, in welchen Belangen ihr Bruder Tim der bessere und auch cleverere Fußballer ist. Tim wiederum verspührt beim steilen Karriereweg seiner Schwester keinen Neid und verrät, wie die ganze Familie ausmacht, welchem Sprössling live im Stadion zugesehen wird.

