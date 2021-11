Die Nummer eins ist raus! Sakkari komplettiert Halbfinale in Guadalajara

Die Griechin Maria Sakkari hat bei den WTA Finals im mexikanischen Guadalajara für eine große Überraschung gesorgt.

Riesenjubel nach Marathon-Match: Maria Sakkari. AFP via Getty Images

In einem Mammut-Match über 2:47 Stunden besiegte die 26-Jährige am Montagabend (Ortszeit) die an Nummer eins gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus spektakulär mit 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3 und komplettierte damit das Halbfinale.

Dort trifft Sakkari, die Nummer sechs der Weltrangliste, auf die Estin Anett Kontaveit, die Siegerin der Gruppe B. Im zweiten Semifinale kommt es zum Duell der Spanierinnen Paula Badosa und Garbiñe Muguruza.

Die Weltranglisten-Zweite Sabalenka lag im entscheidenden Satz schon mit 3:1 vorn - doch dann gewann die Favoritin kein einziges Spiel mehr. "Ich glaube, das war für uns beide wie eine Achterbahnfahrt", sagte Sakkari nach dem bislang längsten Turnier-Match. "Einmal lag ich mit Break vor, dann sie wieder. Ich glaube, am Ende habe ich mit Herz gespielt und gut gekämpft", meinte die Griechin. Sakkari setzte sich zum siebten Mal in Serie gegen eine Spielerin aus den Top-5 der Weltrangliste durch.