Die Null steht erneut: Carl Zeiss Jena II gewinnt zähes Spiel in Martinroda

Der FC Carl Zeiss Jena II gewann auch sein zweites Spiel nach der Winterpause. Gegen Schlusslicht Martinroda stand nach Abpfiff erneut die Null.

Es war kein Fußballleckerbissen, was der FSV Martinroda und der FC Carl Zeiss Jena II am Dienstagabend boten. Immer wieder war das Spiel schon in der Anfangsphase durch kleinere Fouls unterbrochen. Dementsprechend war die Stimmung schon nach wenigen Minuten unter den Zuschauern aufgeheizt. Jena profitierte früh von einem Elfmeter und ging nach acht Minuten durch Hagemann, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, in Führung. Die Heimelf versprühte im ersten Durchgang wenn überhaupt nur aus der Ferne oder nach Standards einen Hauch von Torgefahr. Aber auch Carl Zeiss brannte an diesem Abend offensiv kein Feuerwerk ab. Die Nickligkeiten auf dem Platz häuften sich nach einer halben Stunde und Schiedsrichter Schlömann musste nach einer Rudelbildung die Gemüter erstmal mit drei gelben Karten beruhigen.

Am Gesamteindruck änderte sich auch nach dem Pausentee nichts. Es war weiterhin kein schönes Fußballspiel im vernebelten Martinrodaer Sportpark. Nach knapp einer Stunde versammelten sich beide Teams zum zweiten Mal im Rudel, nachdem ein Gästeakteur bei einem Pressschlag am Boden liegen blieb. Der Referee behielt aber auch in dieser Situation die Ruhe. Wenig später besorgte Brndevski (69.) für Jena die Vorentscheidung. Martinroda wollte sich mit dem 0:2 noch nicht abfinden und wachte nun auf. Doch letztlich half auch eine knapp zehnminütige Überzahl - Horack sah in der 79. Minute die Ampelkarte - dem FSV nicht, um zum Anschluss zu gelangen oder gar Zählbares in Martinroda zu behalten.

Der FC Carl Zeiss Jena II mischt nach dem 2:0 wieder mit im Meisterschaftsrennen, auch wenn die Thüringer freilich schon zwei Spiele mehr als der Tabellenführer auf dem Buckel haben. Nichtsdestotrotz ist Jena bis auf einen Zähler dran am FSV Budissa Bautzen. Für Schlusslicht Martinroda bleibt die Lage prekär, der Rückstand auf den womöglich rettenden Relegationsrang beträgt weiterhin sechs Punkte.