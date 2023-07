Die Nübel-Leihe und die Folgen

Das zähe Ringen endet in einem Deal. Stuttgart und der FC Bayern haben sich auf eine Leihe von Alexander Nübel geeinigt. Mit Folgen für das gesamte Torhüter-Team des VfB.

Am Samstag sah es noch so aus, als würden die wiederholt die Richtung wechselnden Verhandlungen zwischen den beiden Südklubs über den Bayern-Keeper erfolglos enden. Als würden die vielen Gesprächsrunden letztlich in der Sackgasse statt in einer Einigung enden. Mitbewerber und Nübel-Interessent Leeds United legte nach und lockte mit einem festen Wechsel, einer erhöhten zweistelligen Millionen-Ablöse und weiteren Boni.

Ein Paket, das dem FC Bayern besser behagt hätte, der den Keeper lieber komplett vom Hof haben wollte, Doch der 26-Jährige blieb bei seiner ablehnenden Haltung, in Englands 2. Liga zu gehen. Nach weiteren Verhandlungsrunden am Sonntag folgte spät abends dann doch die Einigung aller Beteiligten. Nübel wechselt von der Isar an den Neckar. Leihweise für eine Saison, für rund 800.000 Euro und ohne Kaufoption. Nach dem jetzt noch anstehenden Medizincheck, sollen die Verträge unterschrieben werden.

Nübel soll Stammkeeper werden - Bredlow als Nummer zwei

Dass der frühere Schalker, der 2020 mit der Ambition beim Rekordmeister angetreten war, Nationalkeeper Manuel Neuer zu verdrängen, aber letztlich 2021 auf Leihbasis beim AS Monaco landete, wird in der kommenden Saison das Tor der Schwaben hüten. Dabei wird er nicht, wie es sonst so oft und gerne heißt, in einen offenen Wettkampf mit den Kollegen treten. Nübel ist gesetzt. Mit Folgen für seine beiden Mitstreiter Fabian Bredlow (28) und Dennis Seimen (17).

Gerade für den 28-Jährigen ist es ein Rückschlag für seinen gerade in der Rückrunde entflammten Ehrgeiz, die Nummer 1 beim VfB nicht nur auf dem Trikot zu tragen, sondern auch zu sein. Bredlow, der aktuell wegen einer hartnäckigen Muskelverletzung im Hüftbereich schon länger ausfällt, wird erster Nübel-Vertreter sein. Zudem soll er längerfristig bei den Schwaben bleiben und sein im Juni 2024 auslaufender Vertrag ausgedehnt werden.

Seimen soll in der Regionalliga-Mannschaft Spielpraxis sammeln

Wenn er denn mitspielt. Denn der nächste Konkurrent steht bereits bereit: Seimen soll in dieser Saison noch in der hauseigenen Regionalliga-Reserve wachsen. Allerdings mit dem Ziel, in der kommenden Saison reif für die Bundesliga zu sein. Der Teenager, der im Dezember volljährig wird, hat in der bisherigen Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen und soll im eigenen Haus gefördert werden. Eine Leihe steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Raum. Zum einen, weil man nicht weiß, wie lange Bredlow noch fehlen wird. Zum anderem, weil man bei seiner Entwicklung mitbestimmen möchte. Und schließlich, weil man keinem potentiellen Interessenten die Tür für einen Abwerbeversuch öffnen möchte.

Aus schlechter Erfahrung. Bernd Leno war als damaliges VfB-Torhüter-Talent 2011 leihweise nach Leverkusen abgegeben worden, wo sich der 19-Jährige so rasant weiterentwickelte, dass ihn Bayer den Stuttgartern abluchste. Ein bis heute unvergessenes Szenario, das die Schwaben nicht nochmal erleben wollen.