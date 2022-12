Die Niederlande besser als 2014? Van Gaal: "Außer mir sieht das niemand"

Bei der WM 2014 wurde die Niederlande Dritter. Louis van Gaal sieht sein heutiges Team noch besser aufgestellt als damals. Vor dem Achtelfinale gegen die USA warnte er dennoch vor der "Vision" des Gegners.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Am Tag vor dem Achtelfinale der Niederlande am Samstag gegen die USA im Khalifa International Stadium von Al-Rayyan gegen die USA hat Bondscoach Louis van Gaal erneut bekräftigt: "Wir wollen Weltmeister werden." Allerdings warnte der Bondscoach vor einem "sehr starken Gegner, mit physisch sehr starken Spielern, die exzellente Qualitäten haben". Der 71-Jährige betonte: "Das wird hart." Man müsse sich nur die Spiele des Gegners bei dieser WM ansehen, so der Coach. "Ich sehe ein Team, dass eine Vision hat und willig ist, diese umzusetzen. Alle Spieler seien fantastisch überzeugt" vom Tun im Team. Die Mannschaft seines Kollegen Gregg Berhalter sei geradezu "ein Beispiel" für Teamwork.

Die USA hatten sich mit zwei Remis gegen Wales und England sowie einem 1:0 zum Abschluss der Gruppenphase gegen den Iran für die K.-o.-Runden qualifiziert. Den Siegtreffer hatte dabei der Ex-Dortmunder Christian Pulisic erzielt. Der Ex-Schalker Weston McKennie hatte das Tor mit einer Vorlage für Assistgeber Sergino Dest eingeleitet.

Keine Hinweise auf Aufstellung - Dreierkette bleibt wohl bestehen

Zu seiner Aufstellung wollte van Gaal wie üblich nichts sagen, es wird vermutet, dass der Coach erneut am 3-5-2 bzw. am 3-4-1-2 festhalten wird und nicht am, in den niederländischen Medien weiterhin geforderten, 4-3-3. Die Kritik lässt den Trainer freilich kalt: "2014 war es auch so, es war alles scheinbar sehr negativ. Das wiederholt sich jetzt, also bin ich es gewohnt. Meine Spieler kennen das auch." Ergo: "Wir bleiben ruhig." Denn van Gaal und die Fußballwelt wissen ja auch: Bei der WM in Brasilien wurden die Niederlande Dritter.

Zumal der Coach in diesen WM-Tagen in offensichtlicher Motivator-Rolle wieder und wieder betont: Seine Mannschaft sei besser als damals. Was sicherlich stimmt mit Blick auf die von Liverpool-Profi Virgil van Dijk angeführte Defensive. Hinsichtlich der Offensive sind jedoch Zweifel angebracht, wurde diese damals doch gebildet aus Wesley Sneijder, Robin van Persie und Arjen Robben.

Van Gaal sagt indes: "Ich hatte noch nie so eine Truppe wie heute. Außer mir sieht das aber scheinbar niemand." Vielleicht ja, wenn sein Team das Viertelfinale erreichen sollte, wo man auf den Sieger der Partie Argentinien gegen Australien träfe. Aktuell ist die Elftal seit 18 Spielen in Folge ungeschlagen.

Und dann scherzte van Gaal, der nach der WM bei den Niederlanden aufhört und eigentlich ja auch die Karriere beenden wollte, doch noch etwas über seine Zukunft. Allerdings nur, weil er gefragt wurde mit Blick auf den Nachbarn Belgien, wo Nationaltrainer Roberto Martinez nach dem WM-Aus seinen Rücktritt erklärt hatte.

Also: Nationaltrainer Belgiens ab 2023? "Da müssen sie meine Frau überzeugen." Die werde vermutlich nicht wollen, obgleich das belgische Seebad Knokke ein wunderbarer Ort sei und Belgien ein wunderbares Land. "Natürlich denke ich darüber nach", sagte van Gaal. Ernst gemeint war es nicht wirklich, aber so richtig weiß man bei van Gaal ja nie. Denn er sagt auch: "Wenn wir Weltmeister werden, werden die Angebote schon kommen."