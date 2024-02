Die NFL schickt die Eagles nach Brasilien

Auf ihrem Expansionskurs bewegt sich die NFL in naher Zukunft auch nach Brasilien. Das erste Team für die Reise nach Sao Paulo steht nun fest.

Die National Football League hat ihr erstes Brasilien-Gastspiel terminiert und das Heimrecht in Sao Paulo an die Philadelphia Eagles vergeben. Das gab Liga-Boss Roger Goodell im Rahmen der Super-Bowl-Woche in Las Vegas bekannt. Das Spiel wird am 6. September und damit einen Tag nach dem Eröffnungsspiel der kommenden Saison ausgetragen.

Bekommen die Dolphins den Zuschlag?

Der Gegner der Eagles in der fast 50.000 Fans fassenden Arena Corinthians ist noch offen. Einiges deutet allerdings auf die Miami Dolphins hin. Das Team aus Florida besitzt Marketingrechte in Brasilien. Die NFL hatte im Dezember auf der Eigentümerversammlung beschlossen, erstmals ein Spiel der Regular Season in dem südamerikanischen Land auszutragen.

Damit werden in der kommenden Saison fünf Spiele außerhalb der USA stattfinden. Neben Sao Paulo wird einmal in der Münchner Allianz Arena gespielt, einmal im Wembley-Stadion und zweimal im Stadion der Tottenham Hotspur. Die Paarungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Expansion der populärsten US-Liga ist damit nicht beendet. Für das nun in Brasilien stattfindende Spiel war auch eine Stadt in Spanien im Gespräch. Die Liga hatte betont, dass Pläne für ein Spiel in dem südeuropäischen Land in naher Zukunft umgesetzt werden sollen. Außerdem ist eine Rückkehr nach Mexiko ein Thema. Dort hatte 2005 erstmals ein reguläres Saisonspiel außerhalb der USA stattgefunden. Über 100.000 Fans im Aztekenstadion sahen den Sieg der Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers.

aho, dpa