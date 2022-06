Die NFL-Power-Rankings: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

ITK #14: Early Top 10 Power Rankings

In der neuen Folge von "Icing the kicker" wagen Detti und Michael eine erste Saisonprognose – und präsentieren euch ihre jeweilige TOP 10 im Power Ranking. Welche NFL-Teams gehören ihrer Meinung nach in die Spitzengruppe und warum? Wer sichert sich Bronze, Silber und Gold? In welchen Einschätzungen sind sie unterschiedlicher Auffassung? Hört selbst… Denn es ist nie zu früh, aufs richtige Pferd zu setzen! Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 16. Juni. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire