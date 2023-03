Die NFL im Free-Agency-Wahn mit Rodgers & Co.: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die Free Agency der NFL ist im vollen Gange, die ersten Deals bereits über die Bühne - und auch Aaron Rodgers bekommt wohl ein neues Team. Welche Teams haben Volltreffer gelandet, welche gingen ins Risiko? Die neue Folge "Icing the kicker" geht in die Analyse.

Endlich! Aaron Rodgers hat sich bekannt - zu den New York Jets. Mit hörbar belegter Stimme kündigt Host Michael, der anstelle von Kucze moderiert, den Abgang des Star-Quarterbacks von "seinen" Green Bay Packers an. Natürlich diskutiert er im Anschluss mit Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Thomas ausführlich über Rodgers' skurrilen Auftritt in der "Pat McAfee Show", über die Auswirkungen für beide Franchises - und über den Preis, den New York an Green Bay zahlen könnte.

Natürlich stehen aber auch andere Deals der ersten Free-Ageny-Tage im Fokus. Macht es Sinn, dass die Las Vegas Raiders Jimmy Garoppolo unter Vertrag genommen haben? Wen wählen die Carolina Panthers nach ihrem teuren Trade-up an die Spitze des anstehenden Drafts mit dem First Overall Pick aus? Und was passiert mit Lamar Jackson? Die Podcast-Crew teilt ihre Einschätzungen - und verrät außerdem, welche Verpflichtungen bis jetzt unter dem Radar geflogen sind.

Zum Abschluss bietet die Crew außerdem noch einen Blick auf den Markt, auf dem noch einige prominente Spieler zu haben sind. Wohin es Odell Beckham Jr., Bobby Wagner oder den erst kürzlich von den Cowboys entlassenen Ezekiel Elliott verschlagen könnte - jetzt hören bei "Icing the kicker"!

#49: Aaron Rodgers und der Free-Agency-Wahnsinn Die New York Jets und alle NFL-Fans warten seit Tagen gespannt (oder genervt) auf die Entscheidung von Star-Quarterback Aaron Rodgers. Tritt er zurück, bleibt er in Green Bay oder wechselt er wie zu erwarten in den Big Apple? Michael, Thomas und Detti lassen die ersten Tage seit dem Beginn der Free Agency Revue passieren und geben euch eine Übersicht zu den wichtigsten Deals, die bislang über die Bühne gingen. Dazu beantworten sie die Frage, wie die Zukunft von Lamar Jackson aussieht, welchen Quarterback die Panthers an Draftposition #1 auswählen könnten und ob die Atlanta Falcons gut beraten wären, Desmond Ridder eine Chance zu geben und ihr Kapital in die Verstärkung der Defense zu investieren. Unsere nächste Ausgabe - Folge 50! - erwartet euch in zwei Wochen. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #48: Das Quarterback-Karussell in der NFL 02.03.2023 #47: Hält die Dynastie der Chiefs noch jahrelang an? 16.02.2023 #46 Magic Mahomes! Alles zum Super Bowl in Arizona 13.02.2023 #45: Die entscheidenden Duelle im Super Bowl 09.02.2023 weitere Podcasts

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason wieder zweiwöchentlich - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus wird dann zum Beginn der Regular Season im September zurückgekehrt.

