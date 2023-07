Die NFL greift weiter hart durch: Ein Jahr Sperre für Uwazurike

Die NFL greift beim Thema Sportwetten weiter hart durch: Defensive End Eyioma Uwazurike von den Denver Broncos wurde von der Liga für mindestens ein Jahr gesperrt.

Uwazurike soll während der zurückliegenden Saison 2022 auf NFL-Spiele gewettet haben. Ein Verstoß gegen die Glücksspiel-Regeln der Liga, den diese nun drastisch bestraft. Der Viertrunden-Pick von 2022 wird die komplette Saison 2023 verpassen - mindestens. Frühestens in einem Jahr kann der 25-Jährige einen Antrag stellen, wieder zugelassen zu werden.

In seiner Rookie-Saison hatte Uwazurike in acht Spielen 165 Snaps gespielt und dabei 17 Tackles verzeichnet, in seinem zweiten Jahr hatte er mehr Spielzeit in Aussicht. "Unsere Organisation hat bei dieser Untersuchung uneingeschränkt kooperiert und nimmt Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Integrität des Spiels sehr ernst", teilten die Denver Broncos in einer Erklärung mit.

Uwazurike ist bereits der zehnte Spieler, den die NFL in diesem Jahr wegen Verstoßen gegen ihre Gambling Policy sperrt. Nachdem sie im April bereits Sperren gegen fünf Spieler ausgesprochen hatte, zog die Liga deshalb zuletzt Isaiah Rodgers und Rashod Berry von den Indianapolis Colts sowie Free Agent Demetrius Taylor aus dem Verkehr. Die Colts lösten daraufhin die Verträge mit Rodgers und Berry auf.

Nicholas Petit-Frere, Offensive Tackle der Tennessee Titans, wurde für die ersten sechs Saisonspiele gesperrt. Er hatte auf dem Klubgelände auf andere Sportarten gewettet, auch das ist in der NFL verboten.

2022 hatte die NFL Calvin Ridley, damals noch in Diensten der Atlanta Falcons für ein Jahr gesperrt. Der Wide Receiver nimmt nach einem Trade zu den Jacksonville Jaguars 2023 einen neuen Anlauf.

Das verbieten die NFL-Regeln

Die Gambling Policy der NFL verbietet es Spielern und Mitgliedern des Staffs, auf die NFL zu wetten oder in einer Einrichtung des Teams, inklusive der Hotels auf Auswärtsreisen, überhaupt auf irgendeine Sportart zu wetten. Auch von Dritten dürfen keine Wetten platziert werden. Ein Wettbüro dürfen NFL-Profis nicht betreten.