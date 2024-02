Die neun Bayern-Lehrlinge in Österreich

Torben Rhein (Austria Lustenau)

Bereits seit 2022 ist der Preisträger der "Fritz-Walter-Medaille 2020 in Silber" an Lustenau verliehen. In Deutschland kennt man ihn, seit Hermann Gerland in einer Talkrunde meinte: "Merkt Euch diesen Namen!" In Österreich bestritt der 21-Jährige bisher 40 Bundesligaspiele, im ersten Heraf-Spiel gehörte er allerdings nicht dem Kader an. GEPA pictures