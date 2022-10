Die Neuinszenierung hat begonnen: Was die Mbappé-Gerüchte bedeuten

Kylian Mbappé (23) will Paris St. Germain im Januar verlassen - oder doch nicht? Eine Bestandsaufnahme.

Manchmal kann die Presse wohl doch Trainer spielen. Oder hätte Kylian Mbappé den Elfmeter am Dienstag gegen Benfica Lissabon auch geschossen, wenn es all die Berichte von spanischen und französischen Medien, die seit dem späten Montagabend Mbappés Abschiedswunsch vermeldeten, nicht gegeben hätte? Zumindest fraglich.

Eigentlich hatte sich zuletzt Neymar als erster Elfmeterschütze bei PSG etabliert, doch hinter der Ausführung und dem anschließend auffallend unauffälligen Jubel Mbappés versteckte Paris ganz offenbar eine Botschaft: Das ist unser Spieler, das Gesicht des Vereins. Der Mann, der durch den verwandelten Elfmeter im Alter von 23 Jahren schon Champions-League-Rekordtorschütze von PSG ist. Vor allem aber bemerkenswert: die ausbleibende Diskussion vor der Ausführung. Denn genau damit soll ja alles angefangen haben.

Das Verhältnis zu Neymar ist eisig

Beim 5:2 über Montpellier Mitte August hatte Neymar sich den Ball beim Strafstoß genommen, nachdem Mbappé kurz zuvor verschossen hatte - und in der Nacht darauf Tweets geliked, die die damalige Schützen-Hierarchie kritisierten. Es war ein neuer Tiefpunkt in der Beziehung der beiden Stars, die schon zuvor als eisig galt.

Mbappé beklagte im Anschluss Medienberichten zufolge mangelnde Rückendeckung vom Verein, an den er sich noch knapp drei Monate zuvor langfristig gebunden und damit Real Madrid hatte abblitzen lassen. Im Anschluss soll die Unzufriedenheit des Stürmers noch zugenommen haben: Seine Forderung nach der Verpflichtung eines weiteren hochkarätigen Angreifers lief ins Leere, dafür wurde der ehemalige Sportdirektor Antero Henrique zurück in den Verein geholt, mit dem Mbappé in einem Spannungsverhältnis steht.

Der Weltmeister von 2018 fühle sich nun französischen Medienberichten zufolge betrogen: PSG habe nicht das gehalten, was man ihm bei der Verlängerung im Mai versprochen habe. Laut "L'Equipe" soll Mbappé im privaten Umfeld sogar davon gesprochen haben, sich mit der Entscheidung zum Verbleib geirrt zu haben.

Das ist ein kategorisches Dementi unsererseits. Luis Campos

Sportdirektor Luis Campos sieht das anders. "Er denkt nicht daran, denn wenn er daran denken würde, würde er es mir sagen", ist der Portugiese überzeugt - und dementierte die Berichte deutlich. "Er hat mir nie gesagt, dass er im Januar gehen will - und ich weiß, dass er es auch nie dem Präsidenten gesagt hat. (...) Das ist ein kategorisches Dementi unsererseits." Mitspieler Achraf Hakimi warf den Medienvertretern vor: "Ihr konstruiert Zusammenhänge."

Mbappé selbst schwieg, äußerte sich auch nach dem Benfica-Spiel nicht zu den Berichten. Ob es einen Wechselwunsch wirklich gibt, wird wohl schwer zu klären sein. Mindestens ebenso realistisch: Mbappé will nicht unbedingt weg - sondern Druck auf den Verein ausüben, um mehr Einfluss auf die Entscheidungen innerhalb des Vereins ausüben zu können.

Ein Transfer im Winter gilt als unwahrscheinlich

Dass es zum Transfer im Winter kommt, gilt angesichts der Sachlage eher unwahrscheinlich. PSG will den Angreifer, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, in keinem Fall während der Saison abgeben, in der man einen neuerlichen Versuch auf den erstmaligen Gewinn der Champions League unternehmen will. Auch der katarische Investor QSI dürfte einem Verkauf nicht zustimmen.

Anders könnte die Lage im kommenden Sommer aussehen. Zwar existiert in Mbappés Vertrag eine Option auf ein weiteres Jahr, diese kann aber nur spielerseitig gezogen werden - was angesichts der aktuellen Gemengelage als äußerst unwahrscheinlich gilt. In diesem Fall droht - wie bereits in diesem Sommer - ein ablösefreier Abgang 2024. Dem wiederum könnte PSG durch einen Verkauf 2023 vorbeugen. Das Transfer-Theater des vergangenen Jahres, es könnte also eine Neuinszenierung erhalten. Wenn sie nicht schon begonnen hat.