Oliver Kahn sprach von einem "Meilenstein", aus DFL-Sicht jedoch ist mit der Financial-Fairplay-Reform vor allem Schlimmeres verhindert worden.

"Die neuen Regularien sind ein Kompromiss unter Berücksichtigung verschiedener europäischer Perspektiven, der die finanzielle Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Klubs stützt", wird Dr. Marc Lenz, Leiter Unternehmensstrategie und Internationale Angelegenheiten der DFL, am Donnerstag zitiert.

Lenz hatte als Mitglied im UEFA Club Licensing Committee, einem Beratungsgremium des UEFA-Exekutivkomitees, die zweijährigen Gespräche als Vertreter der DFL und der Ligen-Vereinigung European Leagues im europäischen Kontext geführt.

Die Reform, die das UEFA-Exekutivkomitee am Donnerstag abgesegnet hat, sieht unter anderem vor, Ausgaben für Gehälter, Transfers und Beraterhonorare auf 70 Prozent der Klubeinnahmen zu begrenzen. Gewisse Strömungen um den Chef von Paris St. Germain, Nasser Al-Khelaifi, hatten sich gegen derlei Regulierungen starkgemacht.

Die DFL dagegen habe in den Verhandlungen "stets die Stärkung der finanziellen Stabilität und Kostenrationalität sowie eine strikte Umsetzung und Sanktionierung forciert", so Lenz. "Gleichzeitig ist die DFL Vorschlägen zur Deregulierung der Mittelverwendung von Investorengeldern und einer geringeren Kostenlimitierung, wie sie von manchen Verbänden, Ligen und Klubs gefordert wurde, mit großer Klarheit entgegengetreten."

"Die Sichtweisen innerhalb Europas gehen weiterhin stark auseinander"

In zentralen Punkten hätte sich "die deutsche Perspektive, gestützt durch weitere europäische Partner", durchgesetzt. Dennoch konstatiert Lenz, dass "die Sichtweisen innerhalb Europas weiterhin stark auseinander" gehen. "Im Ergebnis konnten die Regularien an entscheidenden Stellen im Sinne des deutschen - und aus unserer Sicht auch europäischen - Profifußballs positiv beeinflusst werden. Ein solches Ergebnis stand zu Beginn des Prozesses nicht in Aussicht."

Seine Forderung auch mit Blick auf die bisherigen Regeln, die sich beileibe nicht immer als schlagkräftig erwiesen haben: "Die neuen Regelungen müssen nun konsequent umgesetzt sowie Vergehen konsequent sanktioniert werden - so dass die finanzielle Stabilität des europäischen Fußballs gestärkt wird."

In der Vergangenheit erwies sich das FFP als anfällig, weil die Regeln umgangen werden konnten. Ernsthafte Strafen gab es bei Verstößen nur selten. Bayern-Vorstandschef Kahn hofft, dass mit den neuen Regeln eine "leichte Bremse bei den Gehältern und Ablösesummen" reinkommt, und sprach von einem "Meilenstein".