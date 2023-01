Die neuen DAZN-Preismodelle: Wer alles will, muss mehr zahlen als bisher

DAZN hat seine Abo-Struktur angepasst. Es gibt jetzt drei unterschiedliche Modelle - und dadurch eine indirekte Preiserhöhung.

Die letzte Preiserhöhung bei DAZN könnte sogar noch die Justiz beschäftigen, jetzt gibt es praktisch schon die nächste. Der Streaminganbieter bietet Neukunden ab sofort drei unterschiedliche Abo-Modelle. Wer alle DAZN-Inhalte genießen will, muss dabei tief in die Tasche greifen.

Das teuerste Modell kostet im jederzeit kündbaren Monatsabo 39,99 Euro und damit zehn Euro mehr als das bisherige DAZN-Abo, das nur in einer Variante verfügbar war. Im Jahrestarif verlangt DAZN für das sogenannte "DAZN Unlimited" fünf Euro pro Monat mehr (29,99 statt 24,99 Euro).

Das billigste Abo kostet 9,99 Euro, enthält aber weder Bundesliga noch Champions League

Bestehende Kunden sind von den Änderungen nicht betroffen. Solange sie ihr derzeitiges Abo aktiv lassen, bekommen sie dem Sender zufolge zum aktuell gebuchten Tarif Zugang zu allen Inhalten, ergo zu "DAZN Unlimited".

Das zweitteuerste Abo namens "DAZN Standard", das als monatlich kündbare Variante für 29,99 Euro erhältlich ist (im Jahrestarif 24,99 Euro pro Monat), bietet zwar wie "DAZN Unlimited" alle Bundesliga-, Champions-League-, La-Liga-, Serie-A- und Ligue-1-Livespiele, an denen DAZN die Übertragungsrechte hält, sowie die NFL, NBA oder Boxen. Dafür fehlen hier die Kanäle wie Eurosport 1, Eurosport 2, Sportdigital TV oder die Darts-Übertragungen.

Neu ist schließlich auch "DAZN Standard", das zwar nur 9,99 Euro monatlich kostet, im Fußballbereich aber nur einige internationale Pokalwettbewerbe oder die Frauen-Champions-League beinhaltet, nicht aber die Bundesliga oder die Königsklasse der Herren. Außerdem erhalten "DAZN Standard"-Abonnenten Zugang zu Eurosport 1, Eurosport 2 oder Sportdigital TV.

Nur beim teuersten Modell sind zwei parallele Streams möglich

Während bei "DAZN Unlimited" sechs Geräte angemeldet und zwei Streams parallel geschaut werden können, halbiert sich das sowohl bei "DAZN Standard" als auch bei "DAZN World" auf drei Geräte und einen Stream.

Im vergangenen Sommer hatte DAZN die Abo-Preise auch für Bestandskunden - die diesmal nicht betroffen sind - kräftig angehoben. Am Dienstag kündigte der Bundesverband der Verbraucherzentralen deshalb eine Sammelklage an und will erreichen, dass Betroffene Geld zurückerhalten.