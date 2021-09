Die neue KMD-Folge - mit Carsten Cramer

Alex Schlüter und Benni Zander waren beim Sportbusiness-Event SPOBIS zu Gast und haben dort mit Carsten Cramer gesprochen, dem Marketingchef und Geschäftsführer bei Borussia Dortmund. Das und mehr in der neuen Folge von "kicker meets DAZN".

Die Marke BVB, der Claim "Echte Liebe", das Stadionerlebnis in Dortmund - über all das und noch einiges mehr spricht Carsten Cramer, Marketingchef und Geschäftsführer beim BVB, in der neuen Ausgabe des "kicker meets DAZN"-Podcasts. Und wie funktioniert eigentlich der Dialog zwischen der Marketingabteilung und den Fans?

Außerdem blicken die Gastgeber Alex Schlüter und Benni Zander auf das Bundesliga-Wochenende zurück mit dem Topspiel zwischen Leipzig und Bayern und dem 3:4-Spektakel zwischen Leverkusen und dem BVB - und sprechen dabei auch mit kicker-Reporter Oliver Hartmann.

KMD #101 - Carsten Cramer Nach dem großen Jubiläum zur 100. Folge müssen bei kicker meets DAZN jetzt endlich mal die erwachsenen Fußballthemen angegangen werden. Dafür haben sich Alex und Benni in der neuen Episode den Dortmunder Geschäftsführer Carsten Cramer eingeladen, um mit ihm über "die Marke BVB", die drohende Entfremdung der Fans und das mögliche Vorbild US-Sport zu sprechen. Dazu wird natürlich der 4. Bundesliga-Spieltag analysiert und dabei vor allem auf die beiden Topspiele geblicjt: kicker-Reporter Oliver Hartmann erklärt die Situation bei RB Leipzig nach der deutlichen Pleite gegen die Bayern, außerdem gerät die KMD-Crew bei den Sportskameraden Wirtz und Brandt ins Schwärmen. Und am Ende der Folge gibt's als Bonbon sogar noch eine faustdicke Überraschung für alle wahren KMD-Ultras! KMD #100 - Mark van Bommel 30.08.2021 KMD #99 23.08.2021 KMD #98 - Gonzalo Castro 16.08.2021 KMD #97 - Christian Günter 09.08.2021 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist verfügbar auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - iTunes - audio now - Google Podcasts - Podimo

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.