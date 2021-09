Die Nationalspieler der Leipziger und Münchner: So viel spielten sie in der Länderspielpause

Leipzig gegen Bayern - ein Spitzenspiel, das auf eine Länderspielpause folgt. Daher lohnt sich ein Blick auf die Belastung der Nationalspieler.

Die Leipziger und die Münchner trafen schon einmal seit dem Aufstieg der Sachsen 2016 in einer so frühen Phase der Meisterschaft aufeinander: In der Spielzeit 2019/20 trennten sich beide ebenfalls am 4. Spieltag 1:1 - auch damals war eine Länderspielpause vorangegangen. Im Sommer 2019 war RB mit drei Siegen in die Liga gestartet - unmittelbar vor der Länderspielpause feierte die damalige Nagelsmann-Elf ein 3:1 in Mönchengladbach. Die Münchner - damals noch von Niko Kovac angeleitet - hatten die Mainzer 6:1 weggefiedelt.

Leipzig sollte sich keine dritte Pleite erlauben

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sieht die Lage vor allem aus Leipziger Sicht ein wenig anders aus. Das Team von Jesse Marsch hat bereits zwei Niederlagen schlucken müssen und darf sich eigentlich keine weitere so frühe Pleite erlauben, sonst geraten die klar formulierten Ziele des Vizemeisters (Erreichen der Champions-League-Plätze) schnell außer Sichtweite.

Fast identische Belastungen

Blickt man auf die Belastungen der Nationalspieler in beiden Klubs, so stellt man verblüffende Parallelen fest: Sowohl die Leipziger als auch die Münchner hatten jeweils elf Auswahlspieler im Einsatz. In allen Kategorien liegen die Bayern einen Hauch vorne, doch eine wesentliche Auswirkung auf das Topspiel am Samstag ergibt sich auf dem Papier daraus nicht: Insgesamt haben die Münchner Nationalspieler 1845 Einsatzminuten in den Knochen, die Leipziger 1805. Fünf Bayern standen in jedem WM-Quali-Spiel ihres Verbandes auf dem Platz, bei RB war es nur einer weniger.

Vielspieler Adams und Süle

Der Leipziger Mittelfeldspieler Tyler Adams machte die möglichen 270 Einsatzminuten für die USA voll, bei den Bayern war Niklas Süle mit 239 Minuten der am längste eingesetzte Akteur. Erfolgserlebnisse verbuchten auch die beiden gesetzten Torjäger beider Klubs: RB-Mittelstürmer André Silva traf für Portugal in drei Spielen zweimal, die Münchner Tormaschine Robert Lewandowski traf bei drei Länderspielen für Polen dreimal ins Schwarze.

Dani Olmo und Müller gehen ausgeruht ins Spitzenspiel

Von den 22 Spielern, die am Samstag voraussichtlich in der Startelf zu erwarten sind, gibt es auch zwei absolute Leistungsträger, die zwar Nationalspieler sind, aber eben nicht in der aktuellen Länderspielpause zum Einsatz kamen. Der Leipziger Dani Olmo wurde nach seiner Vielspielerei für Spanien bei der EM und den Olympischen Spielen in Tokio geschont, der DFB-Rückkehrer Thomas Müller hatte zuletzt Adduktorenprobleme, stieg aber am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining der Nagelsmann-Elf ein.

bst

Belastung der Leipziger Nationalspieler

Spieler Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Minuten Tyler Adams 3 3 0 0 0 270 Konrad Laimer 3 3 0 3 0 226 Dominik Szoboszlai 3 2 1 0 0 225 André Silva 3 2 1 1 2 193 Willi Orban 2 2 0 0 0 180 Emil Forsberg 2 2 0 1 0 179 Amadou Haidara 2 2 0 2 0 171 Yussuf Poulsen 3 2 1 2 1 158 Peter Gulacsi 2 2 0 1 0 135 Lukas Klostermann 1 0 1 0 0 45 Nordi Mukiele 1 0 1 0 0 23 GESAMT 25 20 5 10 3 1805

Belastung der Münchner Nationalspieler