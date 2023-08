Die nächsten prominenten Absagen: Porzingis und Murray fehlen bei Basketball-WM

Lettland muss bei der anstehenden Basketball-Weltmeisterschaft auf Top-Spieler Kristaps Porzingis verzichten, der Big Man sagte verletzungsbedingt ab. Auch Kanada muss einen namhaften Ausfall verkraften.

Erst Victor Wembanyama, danach Nikola Jokic, dann Giannis Antetokounmpo, und jetzt Jamal Murray und Kristaps Porzingis: Der Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gehen die Stars aus. Am Mittwoch hat zunächst als weiterer Topspieler NBA-Profi Porzingis (Boston Celtics) seine Teilnahme für Lettland wegen einer Plantarfasziitis im Fuß abgesagt.

Wenig später folgte auch Murray, der gemeinsam mit Jokic die Denver Nuggets zum Titel in der NBA geführt hatte. "Nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal und dem Team ist klar, dass ich weitere Erholung brauche. Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, nicht an dem Turnier teilzunehmen", teilte Murray auf der Website des kanadischen Verbands mit.

Der 26-jährige Guard träume weiter von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Um sich für die Spiele zu qualifizieren, muss Kanada die WM als eines der beiden besten Teams aus Nord-, Mittel- und Südamerika beenden.

Porzingis soll rechtzeitig zur Saisonvorbereitung wieder fit sein

Porzingis schrieb in den Sozialen Medien, dass ein aktuelles MRT-Ergebnis zu der Entscheidung geführt habe. Diese sei vom lettischen Ärzte- und Trainerteam mit den Celtics gemeinsam getroffen worden. Porzingis wurde in diesem Sommer von den Washington Wizards nach Boston getradet, nachdem er vergangene Saison in mehreren Statistik-Kategorien wie bei den Punkten (23,2) oder der Feldwurfquote (49,8 Prozent) Karrierebestwerte aufgelegt hatte.

Pünktlich zum Start der Vorbereitung auf die neue NBA-Saison, die am 24. Oktober beginnt, soll der 28-Jährige aber wieder fit sein. Wie das Team am Mittwoch mitteilte, gehen die Ärzte von einer vier bis sechswöchigen Reha-Phase aus, die bei Porzingis nun beginnt.

Wembanyama (Frankreich/San Antonio Spurs), Top-Pick im diesjährigen NBA-Draft, NBA-Champion und Finals-MVP Nikola Jokic (Serbien/Denver Nuggets) sowie Giannis Antetokounmpo (Griechenland/Milwaukee Bucks) hatten bereits zuvor mitgeteilt, dass sie nicht beim Turnier in Asien (25. August bis 10. September) spielen werden.