Die nächste Vereinslegende: Jordi Alba verlässt Barça

Mit Jordi Alba (34) verlässt nach Sergio Busquets das nächste Urgestein des FC Barcelona den Klub im Sommer. Albas Vertrag wird aufgelöst.

Zehn Jahre und zehn Monate. So lange verbrachte der offensivdenkende Linksverteidiger Jordi Alba als Profi bei "seinem" FC Barcelona. Mehr als ein paar Wochen werden nun aber nicht hinzukommen.

Wie der neue spanische Meister am Mittwoch bekanntgab, wird der 34-Jährige, trotz Vertrages bis 2024, im Sommer seine Taschen beim FCB packen: Sein Kontrakt wird aufgelöst. In dieser Saison brachte es Dauerbrenner Alba nur noch auf 23 Einsätze in La Liga (zwei Tore) sowie zwei in der Champions League und einen in der Europa League.

Nur noch zweite Geige hinter Teenager Balde

Dass der ehemalige kongeniale Partner von Lionel Messi (35, aktuell bei PSG) nur deutlich seltener zum Zug kam, lag an seinem erst 19 Jahre alten Konkurrenten Balde. Dieser hat Alba, der in den vergangenen Jahren mitunter schwächelte - gerade defensiv -, den Rang abgelaufen - und überzeugt häufig mit starken Auftritten.

Ein Jubiläum ist noch möglich

Insgesamt absolvierte Alba im Trikot der Blaugrana seit Sommer 2012 fast 400 Pflichtspiele, 398 um genau zu sein (21 Treffer). Sollte er in den verbleibenden beiden Ligaspielen eingesetzt werden, wird er sich mit exakt 400 Partien für seinen FCB verabschieden.

Alba wird dies erhobenen Hauptes tun, immerhin sicherte er sich jüngst seine sechste Meisterschaft mit Barça, außerdem wurde er mit seinem Herzensverein fünfmal spanischer Pokalsieger und 2015 gewann er mit dem FCB die Champions League, ja gar das Triple.

Dies alles erreichte er gemeinsam mit Sergio Busquets (34). Selbst die EM sicherten sich die spanischen Granden 2012 gemeinsam. Nun verlassen sie beide den FC Barcelona. Auch Alba schnürte bereits in der Jugend die Fußballschuhe für den FCB, von 1998 bis 2005.

Albas Weg zurück zum FCB war kein einfacher

Im Gegensatz zu Busquets musste er jedoch den Umweg über Valencia nach Barcelona gehen. Dies gelang unter anderem, weil Alba bei seinem Ex-Klub vom Mittelfeldspieler zum Verteidiger umfunktioniert worden war und fortan brillierte.

Nun also verlässt nach Sergio Busquets ein weiteres Urgestein Barça nach dem Meistertitel. Als Interessenten am bereits 34 Jahre alten Linksverteidiger gelten unter anderem Atletico Madrid und Juventus Turin.