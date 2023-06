Die nächste Strafe: Mourinho fehlt auch noch zum Serie-A-Start

José Mourinho hat sich vergangene Saison einen regelrechte Kleinkrieg mit Schiedsrichtern geliefert. Die Konsequenz: regelmäßige Strafen, eine deutliche UEFA-Sperre nach dem Europa-League-Finale - und nun auch noch eine Suspendierung für die ersten zehn Tage der kommenden Serie-A-Saison.

Inzwischen ist das keine große Überraschung mehr: Roma-Coach José Mourinho ist für Anfeindungen gegen Schiedsrichter - in diesem Fall Daniele Chiffi (38) - einmal mehr bestraft worden.

Erst kürzlich war der 60-Jährige nach seiner Tirade gegen Europa-League-Finalschiedsrichter Anthony Taylor (kicker-Note 1,0 beim 4:1 im Elfmeterschießen für den FC Sevilla), als er Worte wie "Schande" oder "skandalös" in den Mund genommen und den Referee am Ende gar bis auf den Parkplatz schimpfend verfolgt hatte, von der UEFA belangt worden. Vier Spiele fehlt Mourinho demzufolge zu Beginn der neuen EL-Spielzeit.

Zudem wird "The Special One", der so einige Spiele in seiner Laufbahn aufgrund von Vergehen und folgenden Strafen gefehlt hat, nun auch die ersten beiden Spiele der kommenden Serie-A-Saison verpassen. Der italienische Fußballverband FIGC belegte den Portugiesen genau genommen mit einer zehntägigen Sperre für die Spielzeit 2023/24, nachdem Mourinho den besagten Schiedsrichter als "den schlechtesten Referee" bezeichnete, den er in seiner bisherigen Laufbahn je gesehen habe. "Glaubt mir, ich habe schon viele schlechte Schiedsrichter erlebt. Doch in diesem Fall ... Er ist furchtbar. Er baut keinerlei menschliche Beziehung auf, hat keine Empathie", fiel außerdem.

Darüber hinaus muss sowohl der römische Verein als auch "Mou" jeweils 50.000 Euro Strafe für das damalige Vergehen beim 1:1 zwischen der Monza und der Roma (3. Mai) zahlen.