Die nächste Neue beim Aufsteiger: Meppen verpflichtet Aristodemou

Der SV Meppen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Aus Schweden kommt Elena Aristodemou zum Bundesliga-Aufsteiger.

"Elena ist wahnsinnig schnell, mutig und zweikampfstark", sagte Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger über die 20-Jährige. "Sie ist eine Spielerin der Kategorie 'unangenehm zu spielen', und solche Spielertypen werden wir in der neuen Saison ebenfalls benötigen."

Trotz ihrer jungen Jahre hat die im defensiven Mittelfeld beheimatete Zypriotin bereits einige internationale Erfahrung vorzuweisen. Die vergangenen Spielzeiten verbrachte sie in Skandinavien, bei JYPK in der ersten finnischen Liga sowie bei beim schwedischen Erstligisten Eskilstuna United. Für ihr Heimatland bestritt sie bisher elf Länderspiele.

"Meppen ist für mich die perfekte Wahl, um mich als Spielerin verbessern und weiterentwickeln zu können", sagte Aristodemou. Allerdings muss sie noch ein bisschen warten, um ihre neuen Teamkolleginnen kennenlernen zu dürfen. Denn momentan befindet sie sich wegen eines positiven Coronatests in häuslicher Isolation.

Der SV Meppen schaffte in der vergangenen Saison als Meister der 2. Liga die direkte Rückkehr in die Frauen-Bundesliga. Seit dem feststehenden Aufstieg hat sich das Gesicht des Teams bereits stark verändert. Bereits zuvor haben sich unter anderem Lydia Andrade (FC Zürich), Kristina Maksuti (FF Lugano), Julia Pollak (Bayer Leverkusen) und Kara Bathmann (Eintracht Frankfurt II) den Emsländerinnen angeschlossen. Zum Auftakt in die neue Saison empfängt Meppen am 1. Spieltag den SC Freiburg.