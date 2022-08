Die nächste Leihe: Real gibt Ex-BVB-Profi Reinier an Girona ab

Real Madrid verleiht Offensivspieler Reinier zum Ligakonkurrenten FC Girona. Der 20-Jährige wartet noch immer auf seinen Durchbruch in Europa, der ihm auch bei Borussia Dortmund nicht geglückt war.

Lange war Real Madrid auf der Suche nach einem Abnehmer für Reinier, der ist inzwischen gefunden. Am Freitag gab der FC Girona die Leihe des Mittelfeldspielers bekannt. Bis zum Saisonende soll er den La-Liga-Aufsteiger in der Offensive verstärken.

Es ist ein Abgang, die sich abgezeichnet hatte. Denn in der spanischen Hauptstadt hatte Reinier keine Chance auf Einsatzzeiten. Nicht nur, dass die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld um Vinicius Junior, Federico Valverde und Rodrygo für den Brasilianer schlicht zu groß war, auch ins 4-3-3-System von Carlo Ancelotti passt ein gelernter Zehner nicht wirklich hinein.

Unter drei Trainern keine Chance beim BVB

Für Reinier ist es die zweite Leihe in Folge, nachdem er die vergangenen zwei Jahre bereits im Trikot von Borussia Dortmund aktiv war. Doch weder unter Lucien Favre noch unter Edin Terzic oder Marco Rose schaffte es das Offensivtalent, sich nachhaltig für die Startelf zu empfehlen.

Beim Revierklub kam Reinier in zwei Jahren auf 27 Einsätze und einen Treffer. Bezeichnend ist dabei die Zahl seiner Einwechslungen. In der vergangenen Saison durfte der 20-Jährige, der einst der Talentschmiede von Flamengo Rio de Janeiro entsprungen war, nur in einem Spiel von Beginn an ran. Bei seinen übrigen zwölf Einsätzen kam er von der Bank.

Beim FC Girona hofft Reinier nun, das Vertrauen von Trainer Michel zu bekommen. Die Vorzeichen dafür stehen jedenfalls gut. Seine beiden größten Konkurrenten im zentralen offensiven Mittelfeld, Borja Garcia (Knieprobleme) und Ivan Martin (Wadenbeinbruch) fallen beide mindestens noch bis Oktober aus, weshalb die Katalanen auf dieser Position enormen Bedarf hatten.