Die Nächste, bitte: Auch Woldmann verlängert beim FCC

Tröpfchenweise verkündet Aufsteiger Carl Zeiss Jena die Vertragsverlängerungen mit seinen Spielerinnen. Nach Josephine Bonsu, Melina Reuter und Merza Julevic hat sich nun auch Nicole Woldmann (21) für die kommende Erstliga-Saison an den FCC gebunden. "Nachdem sie in der Hinrunde noch verletzt fehlte, hat sie schnell wieder zu alter Form gefunden und ist zu einer festen Größe in unserem Team geworden", findet Isabell Knipp, die Frauenfußball-Verantwortliche des Klubs.