Die Nachwehen des Topspiels: Ulm liefert - Offenbach sucht nach Maßnahmen

Der SSV Ulm 1846 hat seine Krise überwunden, Kickers Offenbach rutscht derweil immer tiefer hinein. Dementsprechend fallen die Reaktionen auf das Topspiel aus.

Die eine Mannschaft drehte ihre Runde durch das Ulmer Donaustadion und ließ sich feiern, die andere kam währenddessen im Kreis zusammen und verzog sich schnell in den Kabinentrakt. Der SSV Ulm 1846 hat das Topspiel gegen Kickers Offenbach mit 1:0 gewonnen. Stürmer Lucas Röser erlöste die Spatzen in der 71. Minute mit seinem elften Saisontreffer.

Aus einer Zitterpartie wurde ein von 8432 Zuschauern - Rekordkulisse dieser Regionalliga-Spielzeit - bejubelter Erfolg. Für die Ulmer ist es ein immens wichtiger Sieg im Kampf um den Aufstieg. Die Mannschaft von Thomas Wörle hielt den Erwartungen stand und verteidigte die Tabellenführung. Der Fußballlehrer zeigte sich überaus zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: "Wir freuen uns darüber, dass wir unter Druck auch zum wiederholten Male liefern. Da muss man der Mannschaft ein Kompliment machen." Nach drei Siegen in Folge haben die Ulmer ihren Durchhänger - Wörle sprach von einer "Ergebnisdelle" - hinter sich gelassen. Doch als einen Schlüsselsieg auf dem Weg in die 3. Liga will der 41-Jährige den Erfolg gegen Offenbach nicht werten: "Es sind drei Punkte, die wir unbedingt haben wollten. Wir können einen Haken setzen, und jetzt warten noch vier wichtige Spiele auf uns."

Walldorf, Stuttgart II, SG Barockstadt und Steinbach Haiger: Das ist das Restprogramm der Ulmer, nachdem die bis dato beste Mannschaft der Rückrunde, die TSG Hoffenheim II, dem SSV gefährlich nahe gekommen ist. Patzer darf sich Ulm insofern nicht mehr erlauben, Verlieren ist verboten. Zehn Punkte aus vier Spielen müssen es mindestens sein, wenn die Verfolger verlustpunktfrei bleiben und die Ulmer im Endspurt alles selbst in der Hand haben wollen.

Dunkle Wolken über Offenbach

Mit ganz anderen Sorgen muss sich OFC-Interimstrainer Alfred Kaminski derweil herumschlagen, der nach der Niederlage sichtlich enttäuscht war: "Wir werden in den nächsten Tagen Maßnahmen treffen, um zu sehen, auf welchem Stand wir sind." Leistungsdiagnostik und Ähnliches meinte er damit, um zu sehen "wie wir gemeinsam die Saison noch vernünftig beenden können".

Das bittere Ausscheiden im Hessenpokal wirkt nach, seit sechs Spielen hat Offenbach nicht mehr gewonnen und in der Liga lediglich drei Punkte geholt. Die rund 250 nach Ulm gereisten Anhänger ließen ihrer Ankündigung Taten folgen. Durch stillen Protest und ein großes Banner ("Die Zeit der Ausreden ist vorbei") übten sie Kritik und zeigten ihren Unmut über die Unruhen der letzten Wochen.

Auch Kaminski, der von einem verdienten Sieg für Ulm sprach, hatte danach wenig Positives zu sagen: "Üblicherweise bin ich ein fröhlicher Mensch, doch nach dieser Woche fällt mir das schwer."