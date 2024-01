Die Nacht von Malente: Wie Beckenbauer 1974 zum Spielertrainer wurde

Die WM im eigenen Land drohte für die bundesdeutsche Mannschaft 1974 zum Debakel zu werden. Bis eines Nachts Franz Beckenbauer entschied, fortan die Aufstellung zu machen - auch zum Leidwesen von Uli Hoeneß.

Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Frühsommer 1972 erstmals Europameister wurde, war dieses nur vier Nationen starke Endturnier in seiner Bedeutung noch relativ überschaubar gewesen. Es fand sogar statt, während die Bundesliga-Saison noch gar nicht beendet war. Doch wegen der Art des Fußballs, den das Team um Günter Netzer und Franz Beckenbauer vollführte, erzeugte der Titel große Euphorie für die WM 1974 im eigenen Land.

Zwei Jahre später war diese Euphorie ziemlich schnell verflogen. Die BRD-Auswahl gewann zwar ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Chile und Australien ohne Gegentor, doch mit dem Fußball von 1972 hatte das nicht mehr viel zu tun. Die Fans bekamen kein mitreißendes Kombinationsspiel mehr zu sehen, die Nationalspieler dafür plötzlich Pfiffe zu hören. Selbst "Kaiser" Beckenbauer.

Der Einzug in die Zwischenrunde stand trotzdem bereits vor dem letzten Gruppenspiel fest, das es ganz ungeachtet dessen in sich hatte: Zum ersten und einzigen Mal trafen die Nationalmannschaften von BRD und DDR in einem Pflichtspiel aufeinander, das die DDR nicht unverdient mit 1:0 gewann - den westdeutschen Kreativköpfen war überhaupt nichts eingefallen.

Das war ein gewaltiger Schuss von den Bug. Bundestrainer Helmut Schön, in Ostdeutschland aufgewachsen, hatte auf keinen Fall verlieren wollen und war stocksauer - beim Gastgeber hing der Haussegen im ohnehin tristen, weil abgeschotteten Quartier in Malente mächtig schief.

Aussprache mit Alkohol, ohne Trainer

Auftritt Franz Beckenbauer. Erst war der Libero von Weltklasse-Format einer der wichtigsten Köpfe in der "Nacht von Malente", als sich alle Spieler - ohne Trainer Schön - in der Küche der Sportschule versammelten, die direkte Aussprache wählten und ihre Unzufriedenheit entsprechend runterspülten. Eine reinigende Teambuilding-Maßnahme. Außerdem ging der Kapitän auf Schön zu und übernahm mehr oder weniger das Kommando.

Ab der Zwischenrunde, in der die BRD auf Jugoslawien, Schweden und Polen traf - während Gruppensieger DDR gegen Brasilien, Argentinien und die Niederlande scheiterte -, machte der Bundestrainer höchstens noch mit Beckenbauer gemeinsam die Aufstellung, wie Torhüter Sepp Maier auch in der ARD-Dokumentation "Beckenbauer" bestätigte.

Zunächst verdonnerte der Kaiser den überspielten und übermütigen Jungstar Uli Hoeneß zu einer Pause, darüber hinaus entschied man sich final für den Spielmacher Wolfgang Overath - und damit gegen Netzer, der bei der WM im eigenen Land nur gut 20 Minuten gegen die DDR auf dem Rasen stand.

Durch den neu geformten Zusammenhalt im Team, der erst im Angesicht des bittersten Tiefpunkts entstanden war, und dank des bestimmten Auftretens ihres besten Spielers steigerte sich die Bundesrepublik erheblich und wurde im Finale gegen die großartigen Niederländer ein wenig unverhofft sogar Weltmeister. Beckenbauer also auch 1974 schon gewissermaßen als Spieler und als Teamchef.